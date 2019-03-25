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Беларусь и Польша в 2018 году достигли самого высокого за 8 лет товарооборота

26.03.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Товарооборот Беларуси и Польши в 2018 году составил $2 млрд 550 млн - это самый высокий показатель в торговле двух стран за последние восемь лет. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед началом белорусско-польского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64660.php

Беларусь и Польша в 2018 году достигли самого высокого за 8 лет товарооборота

Кроме того, впервые за восемь лет внешнеторговое сальдо Беларуси в торговле с Польшей сложилось положительным - в размере $138 млн. "Мы расширили номенклатуру товарных позиций, всего их 495. Больше всего в соседнюю страну поставляется продукция нефтехимии, металлургии, деревообработки, стройматериалы. Есть база, которую можем развивать. Надо ставить задачу в достижении товарооборота в $3 млрд при сохранении позитивного торгового баланса", - сказал Владимир Улахович.

Польские инвестиции в экономику Беларуси в 2018 году составили $445 млн. Больше всего совместных предприятий работает в продовольственной, строительной и торговой сферах. "У нас хорошая практика по совместным предприятиям, польский бизнес с удовольствием работает на белорусском рынке, поскольку условия для ведения бизнеса в нашей стране достаточно комфортные. Профиль польской экономики - это малый и средний бизнес, такие предприятия очень мобильны", - добавил председатель БелТПП.

В белорусско-польском бизнес-форуме участвуют более 100 белорусских компаний из всех регионов страны и 13 польских компаний, работающих в сферах строительства, внедрения биогазовых технологий, производства продуктов питания, табачной продукции, автозапчастей, мебели, продукции из чугуна, оборудования для пищеперерабатывающей промышленности. Стороны рассмотрят перспективы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, состоятся презентации делового климата двух стран. Запланированы В2В-переговоры между представителями деловых кругов двух стран.

 
 
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