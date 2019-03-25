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В результате ДТП двух автомобилей пострадала 71-летняя женщина-пешеход
26.03.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
23 марта 2019 года около 16:50 часов в г.Бресте
По предварительной информации: 22-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Ауди 100», двигаясь по ул.Высокой по направлению от ул.Калинина к ул.Пионерской.
На перекрестке ул.Фруктовой и ул.Высокой не уступил дорогу автомобилю «Нисан Патфайндер», под управлением 41-летнего местного жителя, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП автомобили выехали на тротуар, где был совершен наезд на 71-летнюю брестчанку.
В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводится проверка.
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23 марта 2019 года около 16:50 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 22-летний брестчанин, управляя...
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