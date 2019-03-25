Женщина заводила автомобиль на задней передаче, и ударилась о другой

23 марта 2019 года в 13:55 часов в г.Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 23-летняя местная жительница, около д.15 по ул.Космонавтов, произвела запуск двигателя автомобиля марки «Ауди 80».



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На момент запуска двигателя была включена задняя передача, автомобиль начал движение задним ходом, совершив наезд на стоящего позади автомобиля 30-летнего жителя г.Барановичи.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница».