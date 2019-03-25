|
Женщина заводила автомобиль на задней передаче, и ударилась о другой
26.03.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
23 марта 2019 года в 13:55 часов в г.Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 23-летняя местная жительница, около д.15 по ул.Космонавтов, произвела запуск двигателя автомобиля марки «Ауди 80».
На момент запуска двигателя была включена задняя передача, автомобиль начал движение задним ходом, совершив наезд на стоящего позади автомобиля 30-летнего жителя г.Барановичи.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 марта 2019 года в 13:55 часов в г.Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 23-летняя местная жительница, около д.15 по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)