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Ольшанцы развлекались в Давид-Городке и сломали парню челюсть

26.03.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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16-летний Валерий Потрубейко из Давид-Городка перенёс операцию.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64653.php

Ольшанцы развлекались в Давид-Городке и сломали парню челюсть

Валерий Потрубейко в больничной палате

В редакцию Медиа-Полесья обратилась читательница Анастасия Луцкевич и рассказала следующее:

- В Давид-Городок периодически целыми группами приезжает молодежь из агрогородка Ольшаны и с помощью кулаков и словесных оскорблений утверждает своё физическое и моральное превосходство над местными сверстниками. В минувшую субботу пострадали два парня, один из них – мой родной брат Валерий Потрубейко. У него сломана челюсть. Сейчас он находится в Пинской центральной больнице, ему сделали операцию.

Мы посетили Валерия в больничной палате и пообщались с ним. Разговаривать ему было сложно, сломанная нижняя челюсть плотно прижата к верхней и зафиксирована проволочной лигатурой. В таком положении она будет находиться целых три месяца. Всё это время питаться Валерию можно будет только жидкой пищей.

На вопрос, как всё произошло, он ответил:

- Просто подошли и избили.

По словам Анастасии Луцкевич, её брат очень положительный человек. Не курит, спиртным не балуется, занимается спортом. Учится в Лунинце на каменщика-штукатура, скоро у него должна начаться производственная практика. Валерий хотел пройти ее по месту жительства и накануне приехал в Давид-Городок чтобы подписать договор.

Вечером пошёл с одноклассником в парк пообщаться с друзьями. Туда же в очередной раз приехала группа молодежи из Ольшан. И беспричинно избила ребят. Сегодня пострадали они, завтра пострадают другие, и последствия могут быть более тяжкими, если эту порочную практику развлечения соседей на чужой территории не сломать.

- То, что произошло в парке - это не частный случай. Это серьёзная социальная проблема, на которую власти и силовые структуры должны обратить внимание, - считает Анастасия.

Расследованием произошедшего занимается Столинский районный отдел Следственного комитета. В ближайшие дни Медиа-Полесье надеется получить первые официальные комментарии.

 
 
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  16-летний Валерий Потрубейко из Давид-Городка перенёс операцию. Валерий Потрубейко в больничной палате В редакцию Медиа-Полесья обратилась читательница...
 
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