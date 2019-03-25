Троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 21 года назад в Столинском районе

Как сообщалось ранее, 10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в г.Давид-Городок Столинского района с признаками насильственной смерти обнаружено тело местной жительницы.



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В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.

В марте текущего года по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое мужчин, с участием которых в последующем проведен ряд следственных и иных процессуальных действий.

В настоящее время каждому из них предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк