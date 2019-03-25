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Троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 21 года назад в Столинском районе
26.03.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Как сообщалось ранее, 10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в г.Давид-Городок Столинского района с признаками насильственной смерти обнаружено тело местной жительницы.
В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.
В марте текущего года по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое мужчин, с участием которых в последующем проведен ряд следственных и иных процессуальных действий.
В настоящее время каждому из них предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 21 года назад в Столинском районе
Как сообщалось ранее, 10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном...
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