|
Президент возмутился тем, как убирают коровники на ферме
26.03.2019 13:14 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе.
Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.
«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское". – прим. ред.), я вас вообще не понимаю», - возмутился президент.
«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь никогда никто не убирает по-человечески».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)