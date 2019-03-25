Президент возмутился тем, как убирают коровники на ферме





Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе.

Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское". – прим. ред.), я вас вообще не понимаю», - возмутился президент.

«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь никогда никто не убирает по-человечески».

