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Президент возмутился тем, как убирают коровники на ферме

26.03.2019 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Президент возмутился тем, как убирают коровники на ферме

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе.

Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское". – прим. ред.), я вас вообще не понимаю», - возмутился президент.

«Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь никогда никто не убирает по-человечески».
 

 
 
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Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
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Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
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