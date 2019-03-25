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Лукашенко сказал, что можно обойтись без убыточных сельхозпредприятий

26.03.2019 12:39 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко сказал, что можно обойтись без убыточных сельхозпредприятий

Президент Беларуси признал, что без убыточных сельхозпредприятий можно жить и работать. Однако, пояснил он, бросить их нельзя, потому что «там живут наши люди».

26 марта Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку по Могилевской области и сегодня у него запланировано посещение агрохолдинга «Купаловское».

В ход поездки президент отметил, что в СМИ, особенно в российских, его поездки по сельхозпредприятиям объясняют тем, что работа по развитию отрасли не дала ожидаемых результатов и нужно принимать новые решения. 

«Надо понимать, что без этих убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать, потому что часть модернизированного сельского хозяйства дает нам полное потребление молока внутри страны и на экспорт. - заявил Александр Лукашенко. – Поэтому мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их».

Он подчеркнул, что нельзя оставить без внимания людей.

 
 
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Президент Беларуси признал, что без убыточных сельхозпредприятий можно жить и работать. Однако, пояснил он, бросить их нельзя, потому что «там живут наши люди».
 
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Клiч Радзiмы
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