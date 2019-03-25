Какое место занимает Беларусь в рейтинге паспортов мира

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Чем российский и украинский паспорта лучше

Германия на второй позиции – ее граждане могут свободно посетить 188 стран. Третью позицию заняли Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Жители этих пяти стран могут посещать 187 государств.