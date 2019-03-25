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Какое место занимает Беларусь в рейтинге паспортов мира
Чем российский и украинский паспорта лучше
Германия на второй позиции – ее граждане могут свободно посетить 188 стран. Третью позицию заняли Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Жители этих пяти стран могут посещать 187 государств.
В упомянутом индексе паспортов Беларусь
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Согласно индексу паспортов мира компании Henley and Partners первую позицию занимают сразу три страны Япония, Сингапур и Южная Корея.
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