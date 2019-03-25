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Какое место занимает Беларусь в рейтинге паспортов мира

26.03.2019 13:46 — Разное | Myfin  
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Какое место занимает Беларусь в рейтинге паспортов мира
фото: Myfin.by

Чем российский и украинский паспорта лучше

Германия на второй позиции – ее граждане могут свободно посетить 188 стран. Третью позицию заняли Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Жители этих пяти стран могут посещать 187 государств.

В упомянутом индексе паспортов Беларусь занимает 64-е место (она поднялась на две позиции по отношению к рейтингу, опубликованному три месяца назад). Граждане нашей страны могут свободно посещать 77 стран без визы или с визой по прибытии. За Беларусью следует Казахстан (64 место и 76 стран).

 
 
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Согласно индексу паспортов мира компании Henley and Partners первую позицию занимают сразу три страны Япония, Сингапур и Южная Корея.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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