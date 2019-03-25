Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года

Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили «черных ящиков», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Автомобильные бортовые самописцы станут обязательными для всех машин, продающихся на территории ЕС. С их помощью будут устанавливать причины ДТП. Новый регламент также предусматривает наличие систем, следящих за тем, насколько водитель внимателен.

Обязательными в ЕС также станут системы удержания полосы, улучшенные ремни безопасности, а также системы экстренного торможения.

Еврокомиссия ожидает, что новый регламент позволит к 2038 году снизить число погибших на дорогах на 25 тысяч, тяжелых травм — на 140 тысяч. В долгосрочной перспективе ЕС рассчитывает выйти на нулевую смертность.