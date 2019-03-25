|
Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года
26.03.2019 13:43 — Разное | Аргументы и факты
Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили «черных ящиков», передает
Автомобильные бортовые самописцы станут обязательными для всех машин, продающихся на территории ЕС. С их помощью будут устанавливать причины ДТП. Новый регламент также предусматривает наличие систем, следящих за тем, насколько водитель внимателен.
Обязательными в ЕС также станут системы удержания полосы, улучшенные ремни безопасности, а также системы экстренного торможения.
Еврокомиссия ожидает, что новый регламент позволит к 2038 году снизить число погибших на дорогах на 25 тысяч, тяжелых травм — на 140 тысяч. В долгосрочной перспективе ЕС рассчитывает выйти на нулевую смертность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения
|
Свежие газеты
Архив (Разное)