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Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года

26.03.2019 13:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года
pixabay.com

Институты власти Евросоюза достигли предварительного соглашения по мерам повышения безопасности на дорогах, включающим установку в автомобили «черных ящиков», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Евросоюз обяжет устанавливать «черные ящики» на машины с 2022 года Какая скорость автомобиля действительно безопасна для города и для трассы?

Автомобильные бортовые самописцы станут обязательными для всех машин, продающихся на территории ЕС. С их помощью будут устанавливать причины ДТП. Новый регламент также предусматривает наличие систем, следящих за тем, насколько водитель внимателен.

Обязательными в ЕС также станут системы удержания полосы, улучшенные ремни безопасности, а также системы экстренного торможения.

Еврокомиссия ожидает, что новый регламент позволит к 2038 году снизить число погибших на дорогах на 25 тысяч, тяжелых травм — на 140 тысяч. В долгосрочной перспективе ЕС рассчитывает выйти на нулевую смертность.

 
 
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Для автомобилей станут обязательными системы удержания полосы и экстренного торможения
 
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