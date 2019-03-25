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Белорусский ПЕН-центр выступил против задержаний участников мирных акций

26.03.2019 13:24 — Разное | Интерфакс  
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Белорусский ПЕН-центр осудил задержания участников мирных акций в "День воли".

"Белорусский ПЕН-центр осуждает задержания литераторов, музыкантов и других участников мирной акции - празднования "Дня воли" - 101 годовщины образования Белорусского Народной Республики", - говорится в заявлении объединения.

В ПЕН-центре напомнили, что в понедельник в центре Минска были задержаны известные белорусские музыканты Лявон Вольский, Дмитрий Вайтюшкевич, Игорь Ворошкевич, Павел Аракелян. Спустя пару часов музыкантов освободили, составив на них  протоколы о задержании и проведя "профилактическую беседу".

"Белорусский ПЕН-центр констатирует, что 25 марта 2019 года в Минске было нарушено право на свободу мирных собраний и свободу выражения", - подчеркнуто в заявлении.

"В связи с этим мы призываем власти Беларуси прекратить задержания участников мирных акций и освободить других задержанных во время празднования "Дня воли", - добавили там.

Как сообщалось, 25 марта в Минске помимо музыкантов также были задержаны лидеры Правоцентристского движения Николай Козлов и Виталий Рымашевский, а также несколько активистов. Позднее они также были отпущены. Вместе с тем, по информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", несколько активистов остались под стражей.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.

Санкционированные властями мероприятия по случаю 101-летия БНР прошли в минувшую субботу в Гродно и в воскресенье - в Минске. В целом празднование "Дня воли" на выходных в Минске и Гродно прошло без инцидентов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Белорусский ПЕН-центр осудил задержания участников мирных акций в "День воли". "Белорусский ПЕН-центр осуждает задержания литераторов, музыкантов и других...
 
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