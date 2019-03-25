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Поиск солдата-срочника, покинувшего часть в Печах, продолжается – Минобороны
Продолжается поиск солдата срочной службы, самовольно покинувшего часть в Печах, сообщили в министерстве обороны Беларуси.
"Поиск продолжается", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель министерства обороны Владимир Макаров.
Как сообщалось, 19 марта военнослужащий 2000 года рождения самовольно покинул 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов. 22 марта командиром воинской части было возбуждено уголовное дело по ст.445 УК (самовольное оставление части военнослужащим срочной военной службы).
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Продолжается поиск солдата срочной службы, самовольно покинувшего часть в Печах, сообщили в министерстве обороны Беларуси. "Поиск продолжается", - сказал агентству...
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