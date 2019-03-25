Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не оставлять без внимания убыточные сельхозпредприятия и продолжить создание там "нормального производства".

"Надо понимать, что без этих убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать, потому что часть модернизированного сельского хозяйства дает нам полное потребление молока внутри страны и на экспорт. Поэтому мы без тех 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать", - сказал А.Лукашенко, посещая ОАО "Амкодор-Шклов" (Могилевская область) во вторник.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их", - добавил он.

Президент отметил, что в СМИ, особенно российских, его поездки по сельхозпредприятиям объясняют тем, что работа по развитию отрасли не дала ожидаемых результатов и нужно принимать новые решения.

"Нам надо 100% земли, которая находится в севообороте, поднять, создать нормальное производство, и главное люди - мы же не можем оставить их без внимания. Вот в чем смысл сегодняшних разговоров", - пояснил он.

"Плюс новинка, новое что-то должно быть: новые виды продукции, импортозамещение и так далее", - добавил президент.