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Катибников возглавил Паритетбанк

26.03.2019 13:08 — Разное | Интерфакс  
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Наблюдательный совет ОАО "Паритетбанк" назначил Игоря Катибникова председателем правления банка.

И.Катибников возглавил Паритетбанк с 26 марта 2019 года, сказано в сообщении банка.

Сергей Белов, который возглавлял Паритетбанк с июня 2017 года, избран заместителем председателя набсовета банка.

Председателем наблюдателем совета Паритетбанка переизбрана Светлана Дегтяренко, начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомитета по имуществу Беларуси.

И.Катибников является одним из наиболее авторитетных представителей банковской системы Беларуси, в которой он трудится с 1991 года. В 2003-2013 годах являлся председателем правления ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК", который в конце 2012 года был куплен консорциумом "Альфа-Групп". С октября 2013 года по август 2017 года И.Катибников занимал пост председателя правления ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь). Впоследствии И.Катибников входил в состав наблюдательного совета ОАО "Банк БелВЭБ".

ОАО "Паритетбанк" основан в 1991 году и занимает 15-е место по размеру активов среди 24 белорусских банков. Основным акционером банка является государство в лице Госкомитета по имуществу (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2400 частным и юридическим лицам. Сеть банка включает 49 точек присутствия по всей территории Беларуси.

 
 
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Наблюдательный совет ОАО "Паритетбанк" назначил Игоря Катибникова председателем правления банка. И.Катибников возглавил Паритетбанк с 26 марта 2019 года, сказано в...
 
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