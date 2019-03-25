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"Король Лир", "Идиллия" и "Шляхтич Завальня". Купаловский театр готовится к 100-летию

26.03.2019 13:02 — Разное | Интерфакс  
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Национальный академический театр им Я.Купалы готовится к 100-летнему юбилею, который он отметит в сентябре 2020 года. К тому времени на сцене театра появится еще несколько знаковых премьер, рассказал журналистам художественный руководитель театра Николай Пинигин.

"Уже в июле нынешнего года у нас планируется премьера спектакля "Шляхтич Завальня".  А в следующем сезоне я собираюсь ставить "Короля Лир" вместе с гениальным переводчиком Юркой Гавруком. Сейчас ведем переговоры с Сергеем Землянским, который ставит превосходные пластические спектакли в России. Планируем, что к нам приедет из Москвы целая постановочная группа", - признался он на пресс-конференции во вторник в Минске.

Также в ближайших планах Н.Пинигина – обновление спектакля В.Дунина-Марцинкевича "Идиллия".

В ближайшее время Купаловский театр планирует показывать свои постановки не только в Минске. Так, в мае с двумя спектаклями творческая группа едет в Брянск, после их ожидают гастроли в Гданьск и в Витебск во время проведения "Славянского базара". Самая популярная постановка для гастролей, лишь в прошлом году впервые показанная на сцене театра, но уже ставшая ее визиткой – "Ревизор".

Также Н.Пинигин рассказал о подготовке к 100-летнему юбилею театра. Он заверил, что хотя зрителей и ожидают некоторые праздничные мероприятия, в театре ведет плановая работа.

"Будут прекрасные качественные спектакли – значит, мы сможем сказать, что наш театр пришел к своему юбилею с хорошими результатами", - отметил он.

Кроме того, Н.Пинигин рассказал о планах в юбилейный год театра выпустить документальный фильм, приуроченный к юбилею, и издать книгу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Национальный академический театр им Я.Купалы готовится к 100-летнему юбилею, который он отметит в сентябре 2020 года. К тому времени на сцене театра появится еще...
 
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