Минские таможенники пресекли попытку перемещения марок с ЛСД

Как стало известно, при осуществлении таможенных операций в отношении международного почтового отправления, поступившего из Нидерландов в адрес 25-летнего жителя Жодино, сотрудники таможенного поста «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни пресекли попытку перемещения опасного психотропного вещества лизергид (ЛСД).

Как пояснила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, пять марок, плотно запаянных в полиэтиленовый пакет, были единственной составляющей данной посылки. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что марки пропитаны особо опасным психотропным веществом – лизергид, более известным как ЛСД.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.