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Минские таможенники пресекли попытку перемещения марок с ЛСД

26.03.2019 13:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Минские таможенники пресекли попытку перемещения марок с ЛСД
Минская региональная таможня

Как стало известно, при осуществлении таможенных операций в отношении международного почтового отправления, поступившего из Нидерландов в адрес 25-летнего жителя Жодино, сотрудники таможенного поста «Национальный аэропорт Минск» Минской региональной таможни пресекли попытку перемещения опасного психотропного вещества лизергид (ЛСД).

Минские таможенники пресекли попытку перемещения марок с ЛСД Минчанин пытался получить по почте опасный психотроп под видом чая

Как пояснила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, пять марок, плотно запаянных в полиэтиленовый пакет, были единственной составляющей данной посылки. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что марки пропитаны особо опасным психотропным веществом – лизергид, более известным как ЛСД.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Опасное психотропное вещество перемещалось в международном почтовом отправлении.
 
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