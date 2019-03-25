«Тебя повесить надо, тварь!». Почему Александр Серов воюет с женщинами?

Родился будущий певец в украинской деревушке Ковалёвка в 45 км от города Николаева. Маленький Сашка был ещё в роддоме, когда папа бросил их с мамой на произвол судьбы. «Я полюбил другую женщину, — прямо заявил Серов-старший. И ушел. А потом несколько лет скрывался под чужими фамилиями, чтобы не платить алименты. Мать подалась на заработки в Николаев. А будущего музыканта воспитывали дед с бабкой.

Лишь в 1990-м году, когда артисту было уже 36, он впервые увидел отца, приехавшего из Запорожья в Одессу на концерт сына, где они и познакомились. Певец так вспоминал эту встречу: «Ко мне в гримёрку пришел мой директор и сказал: „Там, по-моему, твои родственники из Украины приехали. Кажется, один из них твой отец“. А мама мне говорила: „Не общайся с ним. Он подлец“. Но я решил, чего я буду ворошить прошлое? Мы встретились. Он сказал: „Здравствуй, сынок. Как поживаешь?“ Я вспомнил, что до 16 лет он все-таки платил алименты по 15-20 рублей в месяц. Поэтому вынул из сумки 10 тысяч рублей и сказал: „Построй дом, купи машину“. После чего мы с ним попрощались. Больше я его не видел».

Учился будущий музыкант через пень-колоду. Хорошие оценки у него были лишь по пению. Обладая природным музыкальным даром, без труда попал в сельский школьный оркестр, где осваивал альт и много пел. Среди «университетов» Серова — музыкальное училище и большой опыт работы в ресторанах. Образования ему так и не хватило. Это чувствуется по тому, какие грубые речевые ошибки допускает певец поныне. Видимо, поэтому часто избегает интервью, осознавая, что говорит коряво и нескладно.

«В 1966 году я услышал песню „Дилайла“ Тома Джонса и был потрясён, — откровенничал Серов в программе „Акулы пера“ образца 1996 года. — Поэтому и решил спеть несколько песен по-английски. И таким образом отдать дань своему кумиру. Хотя я очень плохо, даже отвратительно знаю английский язык. Но я воспитывался на этой музыке. Много „снимал“ у Тома Джонса. В моей фонотеке есть также пластинки Элтона Джона, Элвиса Пресли, Хулио Иглесиаса, Фрэнка Синатры».

В манере и даже тембре голоса Серова, действительно, прослеживается сильное влияние Тома Джонса, которого он усердно копировал и в результате стал его русским вокальным двойником.

«Ко мне в программу в 1983 году Серова привёл Женя Мартынов, — вспоминает редактор телепрограммы „Шире круг“ Ольга Молчанова. — Саша, как и Валера Леонтьев, пел не в той манере, в какой было принято выступать на советской эстраде. У него была западная манера подачи, подражание Тому Джонсу. Это ему сильно мешало на первых порах. „Эхо первой любви“ на стихи Роберта Рождественского — его первая песня, с которой он появился на телевидении. Он пел песни Романа Майорова, Владимира Мигули и даже советский репертуар с идеологическим подтекстом. Он и через всё это прошёл, как каждый певец в то время.

Но в какой-то момент твёрдо решил, что хочет петь песни Игоря Крутого. А к Игорю тогда отношение на телевидение было не очень хорошим. Не знаю, почему. Но все наши телевизионные начальники слышать фамилию Крутого не хотели. Она вызывала у них неприятие. Поэтому Саше долго приходилось петь песни других авторов. Но он был настойчив. И, надо отдать ему должное, добился своего — песни Крутого появились на телевидении. Благодаря Серову».

Знакомство с Игорем Крутым состоялось на танцевальной площадке яхт-клуба Николаева, где Серов работал по вечерам. «Все девчонки города были в него тогда влюблены», — признавался Крутой. И как не влюбится? Его необразованность полностью компенсировалась брутальной внешностью и сексуальным тембром. «Не могу сказать, что женщины сходили с ума по мне, — скромничал Серов в 96-м году перед „акулами пера“. — Но ажиатировали здорово. Тысячи людей выходили на поле стадиона. Я вам честно скажу, мне было неловко. Я не видел себя идолом до такой степени, чтобы покорять женские сердца и укладывать всех на лопатки».



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Кстати, именно Крутому принадлежит идея отправиться в Москву, где первое время они делили с Серовым на двоих съёмную комнату в районе Речного вокзала. «Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы Саша не спел мои первые песни, — признался Крутой в фильме Ольги Молчановой. — В нашем случае всё было сложно — и композитор неизвестный, и певец неизвестный. В нашем трио только Римма Казакова (на стихи которой были написаны песни — Ред.) была известной. Так что взлёт Саши — это и мой взлёт».

«В 1987-м году Серов победил на конкурсе „Интерталант“ в Праге, — говорит Ольга Молчанова. — Но эти победы в конкурсах особой роли не играли. Как сейчас, так и тогда, нужен был хит. И этим хитом стала песня „Мадонна“, на которую был снят один из первых клипов на телевидении. В своём фильме я сказала, что этот клип наивный и смешной. А Саша на это очень обиделся. „Ничего ты не понимаешь в клипах, — сказал он. — Это же был прорыв“. Я считаю, что настоящий клиповый прорыв случился у Саши в начале 90-х, когда был снят видеоролик на песню „Ты меня любишь“ с Ириной Алфёровой. Там сжигали рояль, и были другие „фокусы“. Но главное — это был первый случай, когда в клипе эстрадного артиста снялась профессиональная актриса. Да ещё такого уровня. Лена Стебенева, ещё не будучи супругой Серова, сказала, что Саша ей нравился, но она не очень рассчитывала на взаимность. В клипе Серов и Алфёрова так убедительно изобразили любовь, что она не могла поверить, что это ненастоящие чувства».

В 90-е уже ни одна «Песня года» не обходилась без русского Тома Джонса. До тех пор, пока между Крутым и Серовым не пробежала черная кошка. Ходили слухи, что Серов как-то не полетел в Америку по приглашению Крутого, который устраивал в США юбилейные творческие вечера. И тем самым сильно подвел друга.

«Я думаю, — говорит Ольга Молчанова, — что Игорь просто устал от Саши. От Серова невозможно не устать. У него завышенные требования к окружающим. Но не к себе.

В самом начале его карьеры я знала одного Серова. Это был добрый, сердечный парень, который внимательно относился к людям. Ну, просто душа-человек, которого все любили. В 2014-м я с большой любовью и уважением сделала фильм, посвященный его 60-летию. Перед эфиром поехала к нему домой и показала фильм. Он его посмотрел. И вместо благодарности наговорил гадостей. Я поняла, что это уже другой человек. Мне кажется, он уверовал в собственное величие и непогрешимость. В результате не стало музыки. Только череда скандалов. Уж не знаю, чего он хочет добиться этим? Может быть, таким образом пытается подогреть к себе угасший интерес. Но он ошибается. Наоборот, он отталкивает от себя даже самых преданных поклонников. У меня есть предположение, что всё это происходит от отчаяния.

И при этом он всё время обижается на сотрудников телевидения и радио, которые якобы не дают ему показывать новые песни, а эксплуатируют его старый репертуар. Но у него нет новых ярких песен. Вкус ему изменяет. При этом он упрямый. Никого не слушает. Иногда спрашивает совета, а когда ему советуешь — начинает тут же возражать и спорить. Он стал очень тяжелым в общении человеком».

Ещё 10 лет назад Александр Серов хвастался перед журналистами: «Может, потому у меня в кризис и есть зритель, что я перед ним не заигрываю, не заискиваю, не выпячиваю свою кандидатуру в каких-то пиар-приёмах. Меня нет вообще. Если где-то и мелькнул, то случайно».

К 2019 году в Александре Серове (это отмечают многие) произошли кардинальные изменения. Артист стал обидчивым, заносчивым, у него появились барские замашки. Его стало многое обижать, даже невинная программа «Точь-в-точь», где Алексей Чумаков перевоплотился в Серова. В вечерней программе Андрея Малахова Серов не скрывал эту обиду и постоянно называл Чумакова «Чудаковым».

В 2018 году Серов участвовал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где про музыку его даже ни разу не спросили. Зато артист охотно делился с многомиллионной аудиторией своими «секретами» или, скорее, «скелетами в шкафу».

— Покупал ли ты девочек легкого поведения? — спросила Кудрявцева Серова.

— Я помогал студенткам.

— Это так теперь называется, — усмехнулась она.

Артист хвастался не песнями, а «нажитым непосильным трудом состоянием» — автопарком из 10 престижных машин («Ролс-ройс Фантом», три «Порше Кайен», два автобуса, один, чтобы «мусор вывозить»...), загородным домом стоимостью 3 млн долларов, расположенном на 50 сотках земли. Пятью квартирами в Москве.

«Сдаешь квартиры? — поинтересовалась ведущая. «Не сдаю. Чего-то лень», — ответил певец. И при этом, не стесняясь, откровенно признался, что на похороны к матери не поехал, так как был в жуткой депрессии из-за конфликта с женой, с которой после 18 прожитых лет все-таки развелся.



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Отношения с бывшей супругой Еленей Сбеневевой (от которой у певца есть дочь Мишель) и внебрачные дети (их артист не хочет признавать) стали его главными информационными поводами. Наверно, не осталось ни одной телепрограммы, где бы Александр Серов не рассуждал на эти темы («Судьба человека» на «России 1», «Звезды сошлись» на НТВ, «Прямой эфир» на «России 1», «Эксклюзив» и «Пусть говорят» на Первом и т.д.). Говорят, что ходит на программу артист не просто так, а за деньги. И немалые.

Свою бывшую жену при этом обвиняет в алкоголизме и воровстве. В октябре 2001 года из его квартиры исчезли 350 тысяч долларов, которые он хранил в сейфе для оружия. Серов высказал мнение, что это было сделано чуть ли не по наводке бывшей. Еще он часто рассказывает историю о том, как дочь Нурсултана Назарбаева Динара подарила ему дорогие мужские часы. «Дочь посмотрела в интернете, — утверждает он, — и сказала: „Папа, твои часы стоят 310 тысяч долларов“. Через 2 дня, по рассказам певца, он уехал на гастроли. А когда вернулся через неделю, часов дома не было. Выяснилось, что экс-супруга продала их общей знакомой „тёте Ире“ за 130 тысяч долларов. На вырученные средства купила себе машину за 70 тысяч, а остальные „прикарманила“.

У Елены Стебеневой своя версия истории с часами, которую она поведала Борису Корчевникову. „Перед отъездом на гастроли Александр сказал нам с Мишель: „Вы же знаете, что я часто всё теряю. Поэтому дарю вам эти часы, носите“. Ну, как этот мужской будильник можно девочкам носить? И я ему сказала: „Саш, может быть, если они тебе не нужны, мы их продадим и купим машину мне или Мишель?“ „Да кому ты их продашь? Они никому не нужны. Кто их у тебя купит?“ — ответил он „Но я могу это сделать?“ — сказала я. „Делай, что хочешь“, — ответил он. Я вышла на ломбард, на подруг. И мне за них дали 115 тысяч долларов. Мы купили машину, а оставшиеся деньги я отдала ему. Вот так я „украла“ часы. Я во всех его интервью только и слышу: деньги, деньги, деньги“.

Серов не скупится на ответы бывшей супруге. И рассказывает историю о том, как он желал в больнице, и в этот момент жена пришла к нему и сказала: „Я с тобой развожусь. Ты придешь на суд“?» «Я посмотрел на неё и подумал: „У этого человека нет ничего святого. От Леночки ничего не осталось“.

Еще одной жареной темой на телевидение стало известие о том, что у звезды на стороне растут две внебрачные дочери, которых он не хочет признавать. Одну из них Кристин родила Надежда Тиллер, которая, будучи журналисткой, пошла к Серову на интервью в июле 1988 года в Краснодаре. А в результате, по ее словам, провела с певцом ночь. „Такого человека я не помню, не знаю, в номер к себе не приводил. Вот вам святой крест“, — божится артист. — Не хочу иметь никаких отношений с этой семьей. Мне своих забот хватает». Вторую внебрачную дочь Алису (она живет в Лос-Анжелесе) певцу родила Валентина Аришина.

«Она была влюблена в мою персону, — рассказывал артист Лере Кудрявцевой. — И сделала такой жест — резко разделась и прыгнула в кровать. Я её не соблазнял. У меня к ней было ровное отношение. Там ни капли не было (намекнул Серов на прерванный половой акт — Ред.). Все было на животе. У нее была пробирка для собирания семени. И она все всосала в эту пробирку. А потом всё пошло во внутрь из этой пробирки. Я ей сказал, что больше не хочу с ней никаких дел иметь. „Ты крэйзи“. Я думал, у нее ничего не получится. Но оказалось, получилось. Она сумасшедшее существо. Влюбилась до такой степени. Я ей говорил: „Валя, отстань от меня“. Только лет через 10 она мне призналась. Но сказала, что не имеет никаких претензий».

— У тебя не появилось желание увидеть свою внебрачную дочь? — поинтересовалась у Серова телеведущая.

— Нет. У меня есть мое чудо Мишель, больше мне никто не нужен.

Мишель — единственная женщина, о которой певец по-прежнему говорит по-доброму. На свою дочь артист не скупится. И уже переписал всё своё имущество. Но при этом 23-летняя дочь находится под жёсткой папиной опекой. Музыкант даже попытался поставить ей скрытую камеру в машину — «чтобы знать, где она находится». «Но она ее обнаружила и выкинула», — сокрушается певец.

Апофеозом семейной «Санта-Барбары» звезды стал выпуск программы «Прямой эфир», где его обвинила в изнасиловании и избиении бывшая участница «Дома-2» Дарья Друзьяк. Про девушку известно только то, что она пять раз проваливала кастинг в скандальный телепроект ТНТ, но настырно туда стремилась. А когда попала, проявила себя так, что язык не поворачивается все это пересказывать. Сама девушка призналась: «У меня шрамы не только на руке и на ноге, но и на психике».

Серов, «по доброте душевной» поселил молоденькую провинциалку в одну из своих квартир, а дней через 10 попросил съехать. В программе у Малахова участница «Дома-2» заявила, что Серов ее избил, изнасиловал, вещи выкинул на улицу, а она теперь ждет от него ребенка. Во время съемок в студии дошло даже до драки. Артист замахивался кулаком и на мать Дарьи, крича ей: «Ты кого родила, сука?» А самой девушке заявил: «Тебя повесить надо, тварь!» Ни одно из обвинений Дарьи не подтвердилось. Но осадок, как говорится, остался. Зачем известному артисту нужно было связываться с подобной девицей, а потом идти на телевидение и оправдываться — не совсем понятно.

За всеми этими разборками с женщинами, скандальными пиар-поводами, вынесенными в публичную плоскость, совсем отошла на второй план новость о том, что Александр Серов недавно выпустил новый и, в общем-то, неплохой альбом «Рыцарские песни о легендарной любви».

На вопрос, не боится ли артист так откровенничать на телевидении, он ответил: «Я перерос эту боязнь. Осточертело враньё. Как я вошел в эту жизнь со своими тараканами, со своими лажами, сумбуром, вот так я по сей день и топчусь в своём болоте».