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Объявлен кастинг городского конкурса красоты «Маленькая принцесса-2019»
26.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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С марта по май 2019 года в Пинске пройдет городской конкурс красоты «Маленькая принцесса».
Организаторами конкурса выступают Пинский городской исполнительный комитет и НК КВН «Периферия» ГУК «Пинский городской Дом культуры».
Конкурс пройдет в 4 этапа. В конкурсе могут принять участие девочки в возрасте 8 лет. Критериями оценки являются внешние данные, пластика и творческие способности участниц. Победительница конкурса определяется по наибольшей сумме очков, набранных по всем видам программы.
Заявки принимаются с 15 марта по 31 марта 2019 года в ГУК «Пинский городской Дом культуры» каб. 38 или по электронной почте
Телефоны для консультаций: +375 29 230 53 97, +375 29 993 99 56.
Финал конкурса состоится 10 мая 2019 года.
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С марта по май 2019 года в Пинске пройдет городской конкурс красоты «Маленькая принцесса». Организаторами конкурса выступают Пинский городской...
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