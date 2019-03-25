Объявлен кастинг городского конкурса красоты «Маленькая принцесса-2019»

С марта по май 2019 года в Пинске пройдет городской конкурс красоты «Маленькая принцесса».

Организаторами конкурса выступают Пинский городской исполнительный комитет и НК КВН «Периферия» ГУК «Пинский городской Дом культуры».

Конкурс пройдет в 4 этапа. В конкурсе могут принять участие девочки в возрасте 8 лет. Критериями оценки являются внешние данные, пластика и творческие способности участниц. Победительница конкурса определяется по наибольшей сумме очков, набранных по всем видам программы.

Заявки принимаются с 15 марта по 31 марта 2019 года в ГУК «Пинский городской Дом культуры» каб. 38 или по электронной почте PrincessPinsk@gmail.com ( ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ).

Телефоны для консультаций: +375 29 230 53 97, +375 29 993 99 56.

Финал конкурса состоится 10 мая 2019 года.

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