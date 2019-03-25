Матери против секс-рабства и еще 3 документалки, которые всю неделю бесплатно крутят в Минске

В Минске стартовал кинофестиваль «Незнакомая Америка» . Он крут хотя бы тем, что показывает документальное кино, которое вы не факт что найдете в интернете. Более того, все мероприятия в его рамках бесплатные. Как минимум четыре вечера вы все еще можете провести в столичном «Пионере». Но что смотреть?

«Я, Джейн Доу»

Когда: 26 марта, 18.30. Где: « Пионер ». Сколько: бесплатно.

Фильм рассказывает про объединенную борьбу матерей девушек, которые стали жертвами торговли людьми для коммерческого секса на сайте объявлений Backpage.com. Лента получила массу наград и приковала внимание не только кинокритиков, но и популярной прессы, что обеспечило ей прекрасную возможность притянуть массовый интерес к проблеме, особенно в области преступлений, связанных с торговлей детьми. Что еще более важно, фильм мотивировал людей на активную деятельность по решению проблемы, в том числе введение нового законодательства в Конгрессе. Лента также инспирировала журналистское расследование связи между Google и Backpage и привела к криминальному преследованию деятельности руководителей интернет-империи Backpage.

«Балансировка весов» Когда: 27 марта, 18.30. Где: « Пионер ». Сколько: бесплатно.

Фильм основан на опросах, которые были проведены в течение двух последних десятилетий. Картина демонстрирует взгляд на историю женщин-юристов в Америке и исследует, как дискриминация перешла от открытой к тонкой и почему сегодня молодые женщины массово бросают профессию. А еще поднимает вопросы, почему женщины на важных должностях на самом деле положительно влияют на развитие общества.

«Элла Бреннан, главная на кухне»

Когда: 28 марта, 18.30. Где: « Пионер ». Сколько: бесплатно.

Элла Бреннан — легендарное имя в ресторанной индустрии. Она широко известна на родине как матриарх новоорлеанского ресторанного бизнеса и революционерка креольской кухни. Фильм содержит интервью с нынешними и бывшими поварами ее ресторана, рестораторами, коллегами, членами семьи и друзьями. Это интимная история побед выдающейся американской женщины-новатора.

«Бомба: история Хеди Ламарр»

Когда: 29 марта, 18.30. Где: « Пионер ». Сколько: бесплатно.

Это история про жизнь и карьеру голливудской звезды Хеди Ламарр — недооцененной гениальной изобретательницы.

Бесплатные квитки можно взять в день показа в фойе кинотеатра с 12.00.

Читайте также

Белорусский фильм отобрали на самый крупный американский фестиваль документального кино

Скоро в Минске много крутых премьер. А что смотреть сегодня?

***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live . Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.