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Матери против секс-рабства и еще 3 документалки, которые всю неделю бесплатно крутят в Минске
В Минске стартовал кинофестиваль
Фильм рассказывает про объединенную борьбу матерей девушек, которые стали жертвами торговли людьми для коммерческого секса на сайте объявлений Backpage.com. Лента получила массу наград и приковала внимание не только кинокритиков, но и популярной прессы, что обеспечило ей прекрасную возможность притянуть массовый интерес к проблеме, особенно в области преступлений, связанных с торговлей детьми. Что еще более важно, фильм мотивировал людей на активную деятельность по решению проблемы, в том числе введение нового законодательства в Конгрессе. Лента также инспирировала журналистское расследование связи между Google и Backpage и привела к криминальному преследованию деятельности руководителей интернет-империи Backpage.
Фильм основан на опросах, которые были проведены в течение двух последних десятилетий. Картина демонстрирует взгляд на историю женщин-юристов в Америке и исследует, как дискриминация перешла от открытой к тонкой и почему сегодня молодые женщины массово бросают профессию. А еще поднимает вопросы, почему женщины на важных должностях на самом деле положительно влияют на развитие общества.
Элла Бреннан — легендарное имя в ресторанной индустрии. Она широко известна на родине как матриарх новоорлеанского ресторанного бизнеса и революционерка креольской кухни. Фильм содержит интервью с нынешними и бывшими поварами ее ресторана, рестораторами, коллегами, членами семьи и друзьями. Это интимная история побед выдающейся американской женщины-новатора.
Это история про жизнь и карьеру голливудской звезды Хеди Ламарр — недооцененной гениальной изобретательницы.
Бесплатные квитки можно взять в день показа в фойе кинотеатра с 12.00.
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В Минске стартовал кинофестиваль «Незнакомая Америка». Он крут хотя бы тем, что показывает документальное кино, которое вы не факт что найдете в интернете. Более...
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