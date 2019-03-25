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В Беларуси с 1 апреля поднимут цены на сигареты и появятся в продаже новые марки

26.03.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 апреля поднимут цены на отдельные марки сигарет. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Подорожают некоторые сигареты гродненской табачной фабрики «Неман». На 10 копеек подорожают Minsk city, Minsk capital, Matrix BLUE, portal ONE (до 1,1 рубля), ФЭСТ COMPACT, ФЭСТ COMPACT 7 (до 90 копеек), на 5 копеек — Kent Double Mix, Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum (до 3,05 рубля).

С 1 апреля в продаже появятся сигареты компании «Табак-инвест» — Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Super Slims Azure (по 2,15 рубля), Camel Yellow (2,44 рубля), Winston Sky Blue (3,08 рубля), Winston Compact Summer Mix (2,8 рубля), Rothmans Demi Mix (2,3 рубля). Сигареты Winston Compact Summer Mix станут дороже с 1 апреля на 13 копеек (3,05 рубля). На 2 копейки подорожают Sobranie Gold, Sobranie Blue (до 3,42 рубля), Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold (до 3,17 рубля), Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve (до 3,22 рубля).

Из импортных сигарет на 5 копеек подорожают KENT DOUBLE MIX, KENT MIX RED BREEZE — до 3,05 рубля, их ввозит компания «Беларусьторг». В продаже появятся сигареты Rothmans Demi Mix, их стоимость — 2,3 рубля за упаковку.

Сигареты другого импортера — «Энерго-ИОЛ», не будут дорожать с 1 апреля.

Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть на сайте МНС.

 
 
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В Беларуси с 1 апреля поднимут цены на отдельные марки сигарет. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.
 
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