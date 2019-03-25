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Совет глав правительств СНГ пройдет 31 мая в Ашхабаде
Новости Беларуси. Развитие экономического и инновационного сотрудничества. Эти темы станут ключевыми во время заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно пройдет 31 мая в Ашхабаде. Детали этой встречи 26 марта в формате видеоконференции обсудили постпреды Содружества и представители Комиссии по экономическим вопросам. Одной из основных тем онлайн-диалога, также стала работа Совета по промышленной политике.
Виктор Гуминский, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Всего в рамках предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ планируется обсудить свыше 10 различных тем. Они будут касаться взаимодействия в таможенной сфере, области фундаментальных исследований, музейного дела.
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Новости Беларуси. Развитие экономического и инновационного сотрудничества. Эти темы станут ключевыми во время заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в...
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