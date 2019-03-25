«Чувствовала себя пельмешкой на пилоне». Как поул-дэнс помог минчанке изменить свое тело

Яне Хайдуковой 26 лет, она работает менеджером по развитию бизнеса. Она танцует поул-дэнс, ходит в тренажерный зал и при росте в 156 см весит 50 кг. Но Яне пришлось набить немало шишек прежде, чем она поняла, как договориться с собственным телом.



Фото: из личного архива. При росте в 156 см вес девушки сейчас 50 кг

«Очень долго меня все устраивало»

— На самом деле мой вес не был таким уж большим — примерно 56 кг, точно не помню, — рассказывает Яна. — Но качество этого веса оставляло желать лучшего. Меня сильно раздражали объемы и отсутствие подтянутости. К такому результату, я, конечно, пришла не сразу. Свою роль сыграли классические факторы: любовь к сладкому и отсутствие физической активности (в то время спорта в моей жизни не было совсем). А еще, кажется, хорошенько «помог» прием гормональных препаратов.

Тем не менее, я долго не замечала проблем. Лишние кило накапливались незаметно. Пик веса пришелся лет на 18. У меня тогда был молодой человек, друзья, интересная жизнь, меня вообще все устраивало. Я не замечала, как поправляюсь.

Момент истины настал во время отдыха на озере. Помню его совершенно отчетливо! Мы с друзьями делали фото на пляже, было весело, я охотно позировала. Но когда стали рассматривать снимки, не узнала себя… О боги! Откуда взялись все эти 33 складки?!

Потом как-то в магазине выбирала юбку. Взяла на примерку привычный размер — модель оказалась мала. Размер побольше — то же самое. И даже следующий не подошел. Тут уж я совсем взгрустнула и подумала, что пора бы что-то с этим делать.

«Пыталась держаться на салатиках и яблоках»



Фото: из личного архива

— Как типичная девушка с минимальными знаниями о спорте и правильном питании, я решила отказаться от сладкого, да и вообще меньше есть. Без лимита разрешала себе только салатики и, естественно, яблоки, куда же без них. Из физических нагрузок выбрала бег по вечерам, хотя для меня это муки адские! Никогда не любила бегать, и сейчас не люблю.

Каким был результат такого режима? Абсолютный ноль. Тем более мне не удавалось долго соблюдать заданный ритм. Без сладкого несколько дней держалась за счет силы воли, а потом, как сейчас помню, прямо по дороге из магазина, который, к слову, был в двух минутах от дома, слопала пачку вафель.

С бегом тоже не ладилось, каждый раз бежала и ненавидела все на свете: то ветер слишком сильный, то солнце слишком яркое, то жарко, то холодно и так далее.

Вывод: на одной силе воли не выедешь. Популярная теория о силе воли сейчас заключается в том, что, оказывается, это ресурс ограниченный. Если делать все только за счет собственных истязаний, рано или поздно настанет момент, когда запас терпения закончится, и это приведет к срывам. За ними следуют угрызения совести, потом опять сила воли, потом снова срывы… Этот круговорот знаком большинству девушек, которые пробовали худеть.

«Я боялась облажаться на соревнованиях. И облажалась»



Фото: из личного архива

— Второй этап централизованного похудения начался после стажировки в Китае. Там я знатно откормилась на всяких вкусняшках, и приготовилась к новой войне с собой. Но на этот раз подошла ко всему более осознано. Начала читать про БЖУ, дефицит калорий, питание. Плюс устроилась в компанию, где компенсировали стоимость абонемента в тренажерный зал, фитнес-студию, бассейн или танцы. Решила ходить на все подряд.

Тренажерка поначалу не понравилась — однообразные упражнения меня угнетали. Месяц посещала акробатику на батутах. Тоже не подошло: от прыжков болела спина, и приходилось постоянно преодолевать страх переворачиваться в воздухе через голову.

Примерно три года назад методом проб и ошибок дошла до поул-дэнс. И, кстати, сначала мне тоже не понравилось. Больно, жесткая отдышка, ничего не выходит… Я чувствовала себя пельмешкой, которая обминает пилон своими бесконечными складками. Единственное, что получалось хорошо, так это растяжка.

Но все же я не ушла. Постепенно словилась первая эйфория от того, что получается. Тело становилось более послушным. А потом тренер предложила мне поучаствовать в соревнованиях в России в категории «любители». Я согласилась, посчитав, что в этой стране меня все равно никто не знает. Даже если и облажаюсь, будет не страшно. И облажалась. Упала с пилона посреди выступления.

Но именно во время подготовки к соревнованиям ушел вес! Тренировки почти каждый день, прогонка номера. Поверьте, три минуты на пилоне — достаточно много для неподготовленного человека. Поул-дэнс — это сочетание всех видов нагрузок: и силовых (поднять «пятую точку» прессом), и кардио (выносливость — это наше все), и растяжка (без нее на пилоне будут недоступны многие трюки).

«Мне нравится мое тело, но есть к чему стремиться»



Фото: из личного архива

— Так танец стал неотъемлемой частью жизни, а тренер — хорошей подругой. Теперь я получаю наслаждение от тренировок. Мне не нужно заставлять себя идти в студию два раза в неделю. Меня туда тянет.

Кроме того, муж помог полюбить тренажерный зал. Он посещает его со школы. Мы, собственно, и познакомились именно там. Время от времени ходила вместе с супругом и втянулась. Занимаюсь пару раз в неделю, тренируюсь в свое удовольствие. Мы много работаем, поэтому тренажерка — дополнительный способ провести время вместе приятно и полезно.

С тех пор как я наладила сбалансированное питание, а спорт стал присутствовать в жизни на постоянной основе, вес остается плюс-минус на одном уровне в 50 кг. Резких скачков больше не бывает. А размер одежды вернулся к XS и S. Мне нравится мое тело. Мышцы пришли в тонус, силуэт в целом подтянулся. Однако все равно есть к чему стремиться.

Советы от Яны тем, кто хочет подтянутую фигуру Найдите тот вид физической активности, который вам понравится. Пробуйте новое, сейчас столько интересных направлений! Думаю, для любого найдется то, что по душе. Если заниматься спортом через силу и отвращение, срывы неизбежны.

Я позволяю себе есть все. Главное, поддерживать баланс полученной энергии в виде еды и потраченной энергии в виде активности. Ограничительное пищевое поведение, при котором исключаются определенные группы продуктов, не работает. То, что мы запрещаем себе (булочки, шоколад, фастфуд) становится самым желанным. Запретный плод сладок. И мы уплетаем ночью все подряд, не потому что голодны физически, а потому что подвели себя к этому психологически. Нужно слушать свой организм, давать ему все необходимые вещества для того чтобы он мог нормально функционировать. Но все в меру.

Потратьте время на чтение качественной научно обоснованной литературы про пищеварение, метаболизм, усвоение разных продуктов, виды физических нагрузок и так далее. Чем лучше вы будете понимать, как работает ваш организм, тем реже голову станут проникать навязчивые мечты о бургере. Советую почитать: « Кардио или силовая? Какие нагрузки подходят именно вам » Алекса Хатчинсона, « Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей » Елены Мотовой, «Вальс гормонов. Вес, сон, секс, красота и здоровье как по нотам» Натальи Зубаревой и «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» Джулии Эндерс.