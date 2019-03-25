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Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Беларусь 28-29 марта

26.03.2019 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Беларусь 28-29 марта
Фото из открытых источников

28 и 29 марта Минск с официальным визитом посетит канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, сообщили «АиФ» в посольстве Австрии в Беларуси.  

Во время визита глава Австрии примет участие в возложении венка на пл. Победы в Минске, а также совместно с президентом Беларуси откроет памятник «Массив имен» австрийским жертвам в бывшем лагере смерти Тростенец.

В состав австрийской делегации войдут около 40 человек: представители еврейских общин, родственники погибших в Тростенце австрийских евреев, а также представители австрийской экономики.

Отдельным пунктом визита станет встреча Себастьяна Курца с белорусским лидером Александром Лукашенко. Встреча состоится 29 марта в первой половине дня, после чего запланировано заявление для прессы.

Заключительной частью визита австрийского канцлера станут переговоры  с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и членами правительства, а также представителями белорусской экономики.

Также пройдет ряд мероприятий, например, специальный показ фильма «Зондергетто» с последующей дискуссией с режиссером и родственниками погибших в Тростенце; форум «Минский диалог» на тему Small States Sovereignty с участием посла Хельмута Тихы – руководителя офиса международного права при Министерстве иностранных дел Австрии. А также белорусско-австрийский симпозиум историков в БГУ по доработке результатов исследования по Малому Тростенцу.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Во время визита глава Австрии примет участие в возложении венка на пл. Победы в Минске, а также совместно с президентом Беларуси откроет памятник «Массив имен»...
 
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