Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Беларусь 28-29 марта

28 и 29 марта Минск с официальным визитом посетит канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, сообщили «АиФ» в посольстве Австрии в Беларуси.

Во время визита глава Австрии примет участие в возложении венка на пл. Победы в Минске, а также совместно с президентом Беларуси откроет памятник «Массив имен» австрийским жертвам в бывшем лагере смерти Тростенец.

В состав австрийской делегации войдут около 40 человек: представители еврейских общин, родственники погибших в Тростенце австрийских евреев, а также представители австрийской экономики.

Отдельным пунктом визита станет встреча Себастьяна Курца с белорусским лидером Александром Лукашенко. Встреча состоится 29 марта в первой половине дня, после чего запланировано заявление для прессы.

Заключительной частью визита австрийского канцлера станут переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и членами правительства, а также представителями белорусской экономики.

Также пройдет ряд мероприятий, например, специальный показ фильма «Зондергетто» с последующей дискуссией с режиссером и родственниками погибших в Тростенце; форум «Минский диалог» на тему Small States Sovereignty с участием посла Хельмута Тихы – руководителя офиса международного права при Министерстве иностранных дел Австрии. А также белорусско-австрийский симпозиум историков в БГУ по доработке результатов исследования по Малому Тростенцу.