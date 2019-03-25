Лукашенко возмутился содержанием коров на ферме в Шкловском районе

Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко в Могилевскую область. Сегодня он посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское», сообщает пресс-служба главы государства.





Побывав в нескольких коровниках, глава государства возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю», — возмутился Президент. «Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять, — сказал Александр Лукашенко. — Здесь никогда никто не убирает по-человечески».