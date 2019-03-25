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Камни глупости. Почему власть не понимает свой народ?

26.03.2019 14:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Камни глупости. Почему власть не понимает свой народ?
АиФ

Ведь наступление на народную жизненную делянку в последние годы идёт и по другим, казалось бы, более чувствительным направлениям. Растут цены, налоги, штрафы, тарифы ЖКХ и на транспорте, дорожают медицина и лекарства, «кусается» бензин. Всё дороже обходится содержание детей в детсадах и школах. Сужается поле бесплатного образования.

Зубы на полку

Народ со скрипом, но пока всё это терпит. Эксперты объясняют подобную пассивность тем, что у людей есть небольшая «подушка безопасности». За последнее десятилетие они кое-что поднакопили. На депозитах у населения 27 трлн руб. Правда, в последние 2–3 года эта «подушка» худеет. Откладывать стали меньше. Как утверждают социологи, приток накоплений в 2018 г. оказался минимальным за последние 10 лет.

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А вот забирать денежки с депозитов стали больше. Причина тоже объяснима. Привыкнув к достойному потреблению, люди не хотят менять привычки. Отсюда растущие долги по кредитам. Денег нет, но новый гаджет хочется. И в отпуск в Турцию, может, в последний раз, но поедут. Словом, «класть зубы на полку» народ пока не намерен, а, следовательно, готов ещё потерпеть.

В этом терпении, на мой взгляд, есть и ещё одна составляющая: слушая наше наполненное оптимизмом ТВ, население продолжает верить в существование заявленного в Конституции социального государства. Как и в то, что, на худой конец, государство что-нибудь придумает. Может, нефть опять подорожает? Может, Трамп отменит санкции? А если не отменит, то Путин «раскулачит» олигархов и прижмёт к ногтю коррупционеров. И тогда страна снова заколосится нивами и задымит новыми заводами.

Ни в царя, ни в Бога

Но вот чего народ никогда не простит власти, так это если она лишит его возможности ругать власть и потешаться над ней. В России испокон веков это считалось неотъемлемым правом. Хотя оно не было записано ни в «Русской правде», ни в царских манифестах, ни в советской Конституции.


Камни глупости. Почему власть не понимает свой народ?
Пошутить над собой можно бесплатно, а над властями – если у вас есть лишние 30 тыс. рублей на штрафы. Фото: Коллаж АиФ/ Андрей Дорофеев

В царской России ругать власть и материться по поводу её «свинцовых мерзостей» было чуть ли не единственной компенсацией за нищету и бесправие. За то, что сама власть пребывала в золочёной клетке, а народ ютился в дымной избёнке и до ветру бегал в огород. 

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В России несть числа похабным народным сказкам, басням и частушкам, значительная часть которых адресована властям – как светским, так и церковным. В сочинении этих сказок упражнялись и простой люд, и классики. Но более всех отличился А. С. Пушкин. Не щадил никого – ни вельмож, ни царя. Классический пример – эпиграмма на Аракчеева:

«Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он – друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? 
Преданный без лести,
«Бл...» грошевой солдат».

Насколько мне известно, Пушкина за это не посадили.

А вот «Сказка о правильном правителе». Эта уже не из классика, а от народа:

«Жил да был один правитель. Правил он, как мог, страною и людьми. Правил туда, правил сюда. И людей правил, правил, правил… И поэтому считался тот правитель правильным. Тем более что его подданные всё время дружно скандировали в его адрес: «Правильно! Правильно! Правильно!!»

Конец сказки совсем неприличный, и мы его опускаем.

А уж сколько похабных сказок наши классики и народ насочиняли о попах! Не отставали и художники. Вспомним знаменитое полотно И. Репина «Крестный ход в Курской губернии».


Камни глупости. Почему власть не понимает свой народ?
Илья Репин, «Крестный ход в Курской губернии». 1883 г. Фото: Public Domain

Думай хорошенько

Традиция посмеяться над самими собой и, естественно, над властями жива в России до сих пор. Загляните при случае на танцульки под гармошку в какую-нибудь деревеньку под  Тверью или Рязанью. Парни и девки порадуют вас такими перлами, что век не забудете. Вот немножко из собственной памяти:

«Моя милка заболела, 
перестала водку пить.
А на двери написала: 
«Без пол-литра не входить».

Мне кажется, приказать народу, чтобы он отказался от вековой традиции смеяться над собой и над властью, крайне неосмотрительно. И то, что наши депутаты принимают законы о наказаниях за неуважение властей, – свидетельство того, насколько далеки они от понимания происходящего в стране, от понимания культурного, исторического и фольклорного наследия народа.

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Совет по правам человека при президенте, выступивший против этих законов, в своём заявлении отмечает, что «реализация этих законов ещё более сузит пространство свободы слова и массовой информации». В сущности, закон ещё больше отделяет власть от народа. И хорошо, если народ ответит на это депутатское своеволие анекдотом, частушкой или хорошим русским матом. Но ведь народ, если его достанут, может ответить и по-другому.

Готовя материал про этот, прямо скажу, весьма сомнительный закон, я вспомнил несколько «заветных русских сказок» про глупость властей предержащих. Вспомнил и задорные русские частушки. Ну, типа:

«Депутат-депутат, 
холёная шейка.
Растуды, твою мать, 
думай хорошенько…»

В музее Прадо в Мадриде хранится знаменитая картина И. Босха «Извлечение камня глупости». Хорошо бы подобную операцию провести инициаторам этих законов и тем, кто с таким энтузиазмом голосовал за них.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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Законы о неуважении к власти и о фейковых (ложных, говоря по-русски) новостях, принятые недавно Госдумой России, вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Почему...
 
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