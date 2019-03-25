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В рейтинге «свободы путешествий» Беларусь проиграла всем странам-соседям, но победила Китай

26.03.2019 14:47 — Разное | KYKY  
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Компания Henley & Partners опубликовала ежегодный рейтинг Индекса паспортов. Она оценила страны по возможности путешествовать в другие государства без визы. Беларусь заняла 64-е место из 104-х: беларусы без визы могут попасть в 77 стран.

Для справки: Henley & Partners – международная консалтинговая компания. Она разрабатывает государственные программы, которые помогают получить гражданство и вид на жительство через инвестиции. Вместе с Международной ассоциацией воздушного транспорта каждый год она выпускает Индекса паспортов (Henley Passport Index) – как говорят составители, наиболее точный показатель глобального доступа. Он показывает свободу передвижений граждан тех или иных стран.

Согласно результатам 2019 года, первое место разделили Япония, Сингапур и Южная Корея – безусловные лидеры. Их граждане могут с визой или без нее посетить 189 стран. На втором месте – Германия (188 стран). Третье место досталось Франции, Дании, Финляндии, Италии и Швеции (187 стран). На четвертом месте – Люксембург и Испания (186 стран). А замыкают пятерку лидеров Австрия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швейцария и Объединенное Королевство (185 стран) – им досталось пятое место.

Беларуси присудили 64 место с ее 77-ю странами. Как ни странно, показатели стран-соседей гораздо лучше: Литва и Латвия – десятое место (180 стран), Польша – 15-е место (174 страны), Украина – 40-е место (128 стран), Россия – 47-е место (118 стран). Тем не менее, Беларусь опередила Казахстан и Оман (65-е место – 76 стран), Намибию и Таиланд (66-е место – 75 стран), а также Китай и Лесото (67-е место – 74 страны).

 
 
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Компания Henley & Partners опубликовала ежегодный рейтинг Индекса паспортов. Она оценила страны по возможности путешествовать в другие государства без визы. Беларусь...
 
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Вороновская газета
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