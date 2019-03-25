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В Пинске дорожная милиция за 3 часа выявила 24 нарушения ПДД

26.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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В целях активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения и влияния на складывающуюся дорожно-транспортную обстановку Госавтоинспекция провела 25 марта рейдовое мероприятие под условным названием «Фильтр».

В Пинске дорожная милиция за 3 часа выявила 24 нарушения ПДД
В течение трех утренних часов на территории города усиленно работали несколько экипажей ГАИ. Госавтоинспекторы проверили свыше 200 водителей автомобилей, более десятка пешеходов и велосипедистов.

В результате выявлено 24 нарушения правил дорожного движения. Среди правонарушителей – 2 нетрезвых водителя и 4 «бесправника», причем один из них уличен повторно в течение года. Также ПДД нарушили 7 водителей и пассажиров, не пристегнутые ремнями безопасности, 4 – без техосмотра, 4 – не пропустившие пешеходов, 1 – с неразрешенной тонировкой стекол. Помимо автомобилистов к административной ответственности привлечены 1 пешеход и 1 велосипедист, нарушившие ПДД.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

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