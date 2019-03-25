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Идея для «Горизонта». Как выглядит квартира-лофт в здании бывшей мебельной фабрики в Эстонии
Недавно на общественное обсуждение был вынесен
В Таллине этот квартал так и называют «квартал Лютера», по фамилии одного из основателей фанерно-мебельной фабрики (1870-й год). Сейчас большая часть промышленных зданий этого квартала являются памятниками культуры и охраняются государством. Позже они были реновированы в комплекс апартаментов, лофтов и офисов.
Под жилье — 132 лофта — было отдано три корпуса. Вот как выглядит одна из квартир.
Она трехуровневая, площадью 240 квадратных метров. Над интерьером работала дизайнер Виктория Рюйтель, которая предложила хозяевам довольно яркие решения.
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Один из заводских корпусов «Горизонта» предлагают переделать в жилой дом. мы нашли удачный пример у соседей. Смотрите, как этот вопрос решили в Эстонии.
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