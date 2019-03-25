Идея для «Горизонта». Как выглядит квартира-лофт в здании бывшей мебельной фабрики в Эстонии

Недавно на общественное обсуждение был вынесен ПДП двух кварталов в центре столицы, рядом с площадью Победы. Одно из предложений проекта — переделать заводской корпус «Горизонта» в жилой дом. REALTY.TUT.BY нашел аналогичный пример у соседей: в Таллине три здания бывшей фанерно-мебельной фабрики Лютера переделали в жилую среду на 132 лофта. Как выглядит такое жилье — в нашем материале.



Фото:kinnisvara24.delfi.ee

В Таллине этот квартал так и называют «квартал Лютера», по фамилии одного из основателей фанерно-мебельной фабрики (1870-й год). Сейчас большая часть промышленных зданий этого квартала являются памятниками культуры и охраняются государством. Позже они были реновированы в комплекс апартаментов, лофтов и офисов.



Жилой дом изнутри. Фото: booking.com

Под жилье — 132 лофта — было отдано три корпуса. Вот как выглядит одна из квартир.



Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Она трехуровневая, площадью 240 квадратных метров. Над интерьером работала дизайнер Виктория Рюйтель, которая предложила хозяевам довольно яркие решения.

Прихожая



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Кухня-гостиная



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Спальня



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Санузлы



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Подвал на 70 м²



Фото:kinnisvara24.delfi.ee



Фото:kinnisvara24.delfi.ee