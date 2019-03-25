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Идея для «Горизонта». Как выглядит квартира-лофт в здании бывшей мебельной фабрики в Эстонии

26.03.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
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Недавно на общественное обсуждение был вынесен ПДП двух кварталов в центре столицы, рядом с площадью Победы. Одно из предложений проекта — переделать заводской корпус «Горизонта» в жилой дом. REALTY.TUT.BY нашел аналогичный пример у соседей: в Таллине три здания бывшей фанерно-мебельной фабрики Лютера переделали в жилую среду на 132 лофта. Как выглядит такое жилье — в нашем материале.


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

В Таллине этот квартал так и называют «квартал Лютера», по фамилии одного из основателей фанерно-мебельной фабрики (1870-й год). Сейчас большая часть промышленных зданий этого квартала являются памятниками культуры и охраняются государством. Позже они были реновированы в комплекс апартаментов, лофтов и офисов.


Жилой дом изнутри. Фото: booking.com

Под жилье — 132 лофта — было отдано три корпуса. Вот как выглядит одна из квартир.


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Она трехуровневая, площадью 240 квадратных метров. Над интерьером работала дизайнер Виктория Рюйтель, которая предложила хозяевам довольно яркие решения.

Прихожая


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Кухня-гостиная


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Спальня


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Санузлы


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Подвал на 70 м²


Фото:kinnisvara24.delfi.ee

Фото:kinnisvara24.delfi.ee
 
 
Ссылка на источник 43
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Один из заводских корпусов «Горизонта» предлагают переделать в жилой дом. мы нашли удачный пример у соседей. Смотрите, как этот вопрос решили в Эстонии.
 
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Пинский Вестник
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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