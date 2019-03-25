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Buick обновила свой флагманский седан LaCrosse

26.03.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
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Некогда славная марка Buick в наши дни, по сути, явление сугубо китайское, ведь подавляющее число автомобилей этого отделения General Motors (GM), представляющих собой перелицованные модели Opel и Chevrolet, расходится на рынке КНР. Среди них и флагманский седан LaCrosse, который был обновлен и впредь будет продаваться только в Китае.


Интерес к большим седанам в Америке падает под натиском кроссоверов, поэтому в GM приняли решение убрать LaCrosse с местного рынка — более того, концерн активно сокращает производство в Штатах: детройтский завод Хэмтрамк, выпускающий LaCrosse для американского рынка, будет закрыт уже в этом году. В Китае же со спросом на самый роскошный седан Buick полный порядок — собственно, ради покупателей в Поднебесной и задумано плановое обновление машины, дебютировавшей в конце 2015 года.


От прежней версии пятиметровый седан с элегантным профилем и плавно ниспадающей крышей отличается в первую очередь иной решеткой радиатора, большим количеством хрома в отделке и переоформленной передней оптикой и задними фонарями, теперь соединенных хромированной полосой.


В интерьере LaCrosse изменений практически никаких. Седан в топовой версии Avenir может похвастать стеклянной панорамной крышей, отделанными перфорированной кожей сиденьями с прострочкой «ромбиком», деревянными вставками и аудиосистемой Bose.


Единственный пока доступный мотор — 240-сильная турбо-«четверка» Ecotec объемом 2 л, сблокированная с 9-ступенчатым «автоматом». Позже в гамме появится версия с 1,3-литровым турбодвигателем L3T мощностью 160 лошадиных сил.


Обновленный LaCrosse уже появился у китайских дилеров, которые просят за машину от 40 тысяч долларов в пересчете.

 
 
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Компания Buick, входящая в состав General Motors, модернизировала седан LaCrosse, который впредь будет предлагаться только на китайском рынке.
 
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Клiч Радзiмы
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