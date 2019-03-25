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В Ушачском районе вор-рецидивист пытался ограбить магазин
26.03.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
В ночь на 25 марта в магазине деревни Сорочино Ушачского района сработала сигнализация. На месте происшествия милиционеры задержали мужчину, который пытался скрыться через склад, рассказали в
Выяснилось, что вором оказался 42-летний рецидивист из Городокского района. По предварительной информации, он уже несколько недель передвигался по территории области на велосипеде и останавливался на ночлеги в пустующих домах.
Во время своих поездок подозреваемый занимался кражами. Магазин в Ушачском районе мужчина приглядел заранее. Ночью он обесточил электрощит и разбил камнем стекло. После этого вор забрался вовнутрь, забрал из кассы почти 2500 рублей выручки.
Кроме этого злоумышленник сложил в несколько пакетов продукты питания и алкоголь. Во время задержания при себе он имел нож. Также оперативниками в нескольких метрах от места кражи был найден велосипед, на котором передвигался мужчина, а также камуфляжная куртка, обрез с патронами, и еще один нож.
Подозреваемый задержан. Сейчас милиция проверяет его причастность к другим кражам.
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В ночь на 25 марта в магазине деревни Сорочино Ушачского района сработала сигнализация. На месте происшествия милиционеры задержали мужчину, который пытался...
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