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В Ушачском районе вор-рецидивист пытался ограбить магазин

26.03.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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В ночь на 25 марта в магазине деревни Сорочино Ушачского района сработала сигнализация. На месте происшествия милиционеры задержали мужчину, который пытался скрыться через склад, рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Выяснилось, что вором оказался 42-летний рецидивист из Городокского района. По предварительной информации, он уже несколько недель передвигался по территории области на велосипеде и останавливался на ночлеги в пустующих домах.

Во время своих поездок подозреваемый занимался кражами. Магазин в Ушачском районе мужчина приглядел заранее. Ночью он обесточил электрощит и разбил камнем стекло. После этого вор забрался вовнутрь, забрал из кассы почти 2500 рублей выручки.

Кроме этого злоумышленник сложил в несколько пакетов продукты питания и алкоголь. Во время задержания при себе он имел нож. Также оперативниками в нескольких метрах от места кражи был найден велосипед, на котором передвигался мужчина, а также камуфляжная куртка, обрез с патронами, и еще один нож.

Подозреваемый задержан. Сейчас милиция проверяет его причастность к другим кражам.

 
 
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В ночь на 25 марта в магазине деревни Сорочино Ушачского района сработала сигнализация. На месте происшествия милиционеры задержали мужчину, который пытался...
 
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