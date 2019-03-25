Тема недели: Президент Беларуси поручил в течение двух лет привести в порядок регионы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область посетил Барановичский район, где встретился с активом района и города Барановичи. В мероприятии приняли участие руководители различных предприятий и организаций, руководители структурных подразделений местных органов власти и Брестского облисполкома.

Барановичский район вместе с городом Барановичи является одним из крупнейших региональных центров Брестской области. На совещании комплексно рассмотрено его социально-экономическое развитие, пути решения проблемных вопросов.

Лукашенко о работе в предвыборные годы: надо сделать то, что останется навсегда

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует вертикаль власти на эффективную работу в предвыборные годы. Об этом он заявил 22 марта на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района.

“Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, когда мы будем сдавать экзамен. Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда”, – подчеркнул белорусский лидер.

Никто не скрывает того факта, что в предстоящие два года – в преддверии президентских и парламентских выборов – будет вестись напряженная работа, добавил Александр Лукашенко.

“Но будем работать так, чтобы это осталось и после предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун каких-то политических событий, прежде всего выборов, что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет! У нас иная политика”, – заявил глава государства.

Президент добавил, что подобные встречи с активами регионов впредь будут традиционными. “Мы будем уделять серьезное внимание развитию районов, малых и средних городов. И прежде всего это будет связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране”, – сказал он.

Лукашенко: если мы будем прибавлять в экономике, страна всегда будет стабильной

“Единственная опасность нашему развитию – никакая не идеология, никакие не средства массовой информации, ни “продвинутые”, ни традиционные, ни интернет, самая большая опасность – в нас самих. Если мы будем на должном уровне поддерживать наше экономическое развитие, если мы каждый год, каждую пятилетку хотя бы понемножечку будем двигаться вперед и прибавлять, наша страна всегда будет стабильной и никто нас никуда не повернет – не сможет. Поэтому главное – экономика”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что его приезд в Барановичи – это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

“Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города”, – пояснил Президент.

“В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: если я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение – вы должны его исполнять. Я в стороне стоять не буду”, – предупредил Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат

Глава государства отметил, что до своего приезда в Брестский регион он поручил провести социологические исследования, которые показали, что людей больше всего волнует рост цен.

“Я на это обращаю особое внимание. Я поручил главе Администрации немедленно взять на контроль вопросы роста цен и заработной платы”, – заявил белорусский лидер.

“Цены, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий”, – перечислил Президент вопросы, которые поручено держать на контроле.

Он обратил внимание: мало того, что не всегда есть возможность платить большую зарплату, которая бы в целом удовлетворяла работников, но порой не всегда она выплачивается в срок. Кстати, в Брестской области по состоянию на 1 марта последней обозначенной проблемы нет.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что как зарплаты, так и пенсии в первую очередь зависят от экономического развития и эффективной работы предприятий. Необходимы инициатива и усилия на местах. “Произвел товар – продал – плати зарплату. Никто не мешает. Я же у вас не отбираю. Но если кто-то думает, что мы будем платить заработную плату тем, кто сегодня “шалтай-болтай” работает и зарабатывает там Br600-700, как пишут, а мы будем доплачивать до Br1100, то вы должны понимать, за счет кого. Мы что, должны отобрать у кого-то деньги, кто больше зарабатывает, и отдать тем, кто меньше? Это неправильно!” – заявил он.

Одновременно Президент заверил, что тем, кто объективно попал в сложную ситуацию, будет оказана поддержка. “Если я действительно увижу, что вы в сложную ситуацию попали, мы, конечно же, вам поможем в этом плане. Но если это расхлябанность и непорядок, если кто-то на местах – руководители и коллектив – не шевелится, вы не рассчитывайте, пожалуйста, на то, что Президент у кого-то заберет, а вам что-то даст”, – предупредил глава государства.

Аналогично поддержка и финансирование будет выделяться на перспективные проекты. “Если вы решили открыть суперпроизводство, которое завтра окупится, и есть у вас проект – хорошо, я готов поддерживать. Предлагайте эти проекты будущего”, – заверил он.

Говоря о проведенных в регионе в преддверии рабочей поездки исследованиях на экономическую и политическую тематику, глава государства отметил, что подробно ознакомился с их результатами. “Они носят пока закрытый характер. Я не скажу, что я не доволен”, – сказал он.

“Я слышу не только те 80% населения Брестской области и, в частности, Барановичей, которые в общем-то положительно относятся к Президенту, но и те 20%, которые не определились еще до сих пор в отношении к Лукашенко или не поддерживают Президента. Я вас не делю, все вы мои люди”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Поручено держать на контроле каждый вопрос, который обозначен гражданами. “Ничего тут отличительного от недавнего “Большого разговора” (от тематики поступивших проблемных вопросов. – Прим. БЕЛТА) нет. В этом русле люди обращаются и ко мне, и к властям. Но в общем ситуацией я доволен – тем, как оценивают люди здесь власти. И не только Президента, но и всю вертикаль. И губернатора, и облисполком больше половины оценивает положительно, что редко бывает. И руководство Барановичского района и Барановичей половина примерно положительно оценивает. Это уже хорошо, потому что вы лицом к лицу с людьми”, – отметил Президент.

Лукашенко о потенциале сельского хозяйства: на нефти такой рентабельности нет

“Лен производим, молоко… Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, – самая хорошая легкая нефть – мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность”, – сказал глава государства.

“На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить”, – уверен глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что нужно анализировать рынки и ориентироваться на те виды продукции, которые наиболее востребованы. Кроме того, в связи с происходящими климатическими изменениями в Беларуси появляется возможность возделывать и некоторые нетрадиционные культуры. “Поэтому думайте, прежде чем развивать сельское хозяйство, какие виды продукции, какой товар вы хотите произвести и где вы продадите этот товар”, – добавил Президент.

“Мы произведем больше мяса и молока – не вопрос. Но надо понимать, что мы с ним будем делать. В той ситуации, когда то старший брат перед нами дверь захлопнет одну, вторую, в Европейских союз… нас не очень приветствуют там, потому что у них своего добра этого хватает – молока и мяса, – сказал Александр Лукашенко. – Поэтому мы вынуждены идти туда – на дальнюю дугу. Хорошо, что с Китаем добрые отношения. Поэтому, производя какой-то товар, надо понимать, что мы с ним будем делать”.

Глава государства обратил внимание, что в той же Брестской области и Барановичском районе много невостребованных земель – вдоль рек, вокруг населенных пунктов. “Хватает, как в народе говорят, и бардачка, что недопустимо. И за эти два года надо привести в порядок!” – потребовал он.

Вместе с тем встает вопрос, что делать на этих землях. Например, вокруг рек, где почва переувлажнена. “А что, у нас не хватает культур, которые надо высаживать и высевать на переувлажненных почвах? Хватает!” – констатировал белорусский лидер.

Аналогично и в других местах в зависимости от типа почв и условий надо определить, как именно возвращать земли в севооборот, что на них возделывать. “Не хочу нахрапом идти, но климат в стране изменился. Особенно у вас и в Гомельской области. Уже до Минска такой климат, который когда-то был в районе Киева и ниже. Я деревенский человек, немало прожил, наблюдаю за изменениями”, – отметил глава государства.

В этой связи он напомнил о договоренности с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о содействии в развитии в Беларуси садоводства с использованием таджикского опыта и сортов. В том числе производства винограда, который в зимний период в Таджикистане выдерживает морозы и до минус 25 градусов. “10 гектаров в Гомеле, 10 гектаров в Бресте высадили, привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты. Я не говорю про какие-то арбузы, про традиционные наши культуры – возделывание картофеля, причем самых современных сортов”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент считает, что в сельхозпроизводстве необходимо выходить на новый уровень и производить то, что может удивить людей.

“А картофель и прочие культуры могут удивить, если они произведены по зеленой технологии. Тут мы можем взять традиционно хорошие деньги. А расширять производство в объемах надо за счет нетрадиционных для нас культур”, – резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость активного развития регионов и выравнивания социально-экономических условий по сравнению с крупными региональными центрами и столицей.

“Люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси, в том числе в Барановичах”, – подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, прежде всего стоит задача развить экономику регионов и на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв в уровне жизни населения, социально-экономического развития территорий.

“Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне и город Барановичи, и Барановичский регион – крупнейший в Брестской области”, – сказал глава государства.

“Поэтому для того, чтобы здесь дети ваши и внуки жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах нашей Беларуси. И перед нами стоит задача прежде всего развить экономику регионов, чтобы были рабочие места и была зарплата для людей”, – отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: показатели не нужны, нужны деньги

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района подчеркнул, что в первую очередь важны не показатели и объемы производства в той или иной сфере, а эффективность производства и конечный результат в виде рентабельности.

Глава государства подчеркнул, что это диктуют современные требования жизни, динамично меняющиеся условия на внешних рынках. “Мне показатели не нужны. Мне нужны деньги. И не мне, а вам”, – подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что, например, нет смысла докладывать о героизме в ходе посевной кампании. “Посеем. Это не вопрос. Мы сегодня собрались говорить о перспективах”, – сказал Президент.

“Нельзя ходить по накатанной колее. Необходимо каждый день сидеть и думать, чем будем завтра заниматься”, – подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что нужна диверсификация не только экспорта или импорта, но должна быть и диверсификация производства.

Одновременно глава государства в очередной раз предупредил о недопустимости коррупции и в этом плане искоренении разного рода посредничества. “Начинайте работать вместе с Комитетом госконтроля и людьми с тяжелыми погонами. Послаблений здесь не будет”, – заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, задачи по наведению порядка в этой сфере поставлены и перед руководством Администрации Президента. Он привел пример, что, как выяснилось, на ряде молочных предприятий закупали закваски через посредников, притом зарубежного производства, хотя аналогичный продукт выпускает и белорусское предприятие. Посреднические схемы выявлены и в других отраслях.

Лукашенко: Беларусь может быть на 50% богаче при рачительном подходе к переработке мусора

“Я сам когда-то, обдумывая этот вопрос, пришел к однозначному выводу: если бы мы рачительнее подходили к этим ресурсам, мы бы на 50% были бы богаче. То есть мы себя обедняем наполовину. Овчинка стоит выделки, и этим надо заниматься, – сказал Александр Лукашенко. – За мусоропереработку во всех странах борются, потому что эта сортировка – рентабельное производство”.

Президент привел в пример Швейцарию: “Они ведь не производят стекло, как мы, традиционным образом. Они берут и из боя стеклотары производят все стекло”.

По словам главы государства, Европейский банк реконструкции и развития готов поддерживать Беларусь в вопросах переработки вторсырья, и страна будет двигаться в этом направлении. “Он готов нам дать кредитов, и немало, под мизерный процент именно для дорог, для воды, для обезжелезивания и переработки мусора. Хорошо, что к нам они пошли, и нам надо этим заниматься”, – убежден Александр Лукашенко.

Лукашенко потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе

Глава государства отметил, что по этому вопросу поступали жалобы от местного населения. “Приведите в порядок дороги. По-хозяйски”, – поручил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в вопросе дорожного строительства пока еще много головотяпства, в том числе в применяемых нормах, в плане соблюдения технологии укладки покрытия. “Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу – она развалилась. Это не только настроение людей, это их материальное благосостояние – почти у каждого есть автомобиль. Они вложили туда (в приобретение автомобиля. – Прим. БЕЛТА) немалые деньги и хотят по нормальным дорогам проехать”, – обратил внимание белорусский лидер.

“Дорожники до сих пор “осваивают” выделенные средства. Введите железобетонную практику: построил дорогу, здание и прочее – гарантийный срок. Если что-то случилось – иди и делай за свой счет. У нас везде с этим проблема. А за два года дороги в городе и за пределами города приведите в порядок”, – сказал Александр Лукашенко. Он поручил КГК взять этот вопрос на контроль.

Лукашенко: порядок в городах должны поддерживать не только коммунальщики, но и сами жители

Александр Лукашенко отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Один из жителей даже высказался в средствах массовой информации за то, чтобы Президент приезжал к ним как можно чаще, тогда в городе всегда будет порядок.

“Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают, – отметил Александр Лукашенко. – А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются. После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней”.

“Город в порядке, но я очень боюсь, что вы тратите на это лишние деньги. Ни в коем случае нельзя тратить деньги на это – люди должны убирать сами. Да, если улицу, асфальт подремонтировать и прочее – какой человек это будет делать? Это уже мы, государство, должны отвечать, – подчеркнул Президент. – Нам людей упрекать не за что. Если мы организуем, наши люди отзываются с удовольствием. Белорусы – это все-таки чистоплотный народ. Они гордятся чистотой своего города, своей деревни, но надо организовать, надо попросить их. Надо их привлечь к этому”.

Лукашенко о жилищном строительстве в регионах: не надо строить “хмарачосы”, места хватает

Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает необходимым развивать жилищное строительство в регионах путем возведения домов большой этажности и ориентирует в том числе на активное освоение территорий в прилежащих к крупным городам населенных пунктах.

Речь на мероприятии шла в числе прочего о том, чтобы выходить на определенные объемы жилищного строительства и решать вопрос за счет высотности жилья.

“Не разгоняйтесь на заоблачные высоты. Не надо больше 10-11 этажей дома строить в Барановичах. Во-первых, никто же, наверное, из начальников не живет выше 10-го этажа. А если и живет, то это редкий человек. Я к тому, что не очень-то приятно людям жить там – за облаками. Не надо эти “хмарачосы” строить в Беларуси. У нас места хватает. Стройте комфортное жилье”, – заявил Президент.

Александр Лукашенко также поддержал идею о развитии поселков-спутников. “Если у вас есть рядом (такие населенные пункты. – Прим. БЕЛТА), связь хорошая – автомобильная, автобусная, надо там развивать строительство. За 200 тыс. Барановичи выходить не должны, ибо вы просто превратите город в муравейник, и уже вам будет неудобно жить, не говоря о ваших детях и внуках. Поэтому аккуратно и осторожно нужно к этому подходить. Исходите в планировании строительства именно из этого”, – отметил глава государства.

Лукашенко рассказал, какие иностранные инвестиции нужны в Беларуси

“Прошло то время, когда мы бросались на любые иностранные инвестиции. Одно дело, когда приходит к тебе инвестор и работает в тех же условиях, что работают “Атлант”, БелАЗ, МАЗ и так далее. Когда он пришел, вложил деньги, платит налоги, зарплату… Совсем другое, кода он приходит, требует определенных льгот и ничего, кроме зарплаты людям, не платит. Наверное, уже таких инвесторов особо за руку тащить не надо. За исключением, если это новейшие технологии, которых у нас нет”, – заявил глава государства.

“Нам нужны инвестиции, которые будут на пользу нашим людям и нашему государству в виде добавленной стоимости, которая останется у нас, чтобы была прибыль, были налоги, чтобы предприятие развивалось. Не просто бросаться на какую-то копейку. Он (инвестор. – Прим. БЕЛТА) привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Поэтому инвестиции инвестициям рознь”, – добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил за два года привести в порядок регионы наподобие Оршанского и Барановичского

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи с территориями вокруг них.

“По типу Орши определяете группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года – 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте”, – сказал Президент.

Ранее в ходе совещания в Барановичах глава государства отметил, что его приезд в данный город – это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс.

При этом он предупредил, что речь идет об устойчивом уровне заработной платы, а не о росте в какой-то конкретный месяц, после чего происходит существенное падение. “По зарплатам устойчиво к 1 сентября будущего года вы должны иметь Br1 тыс. Потому что вклад Барановичей и вашего региона в целом в копилку роста средней зарплаты области и даже страны значителен”, – подчеркнул белорусский лидер.

Согласно представленным к совещанию данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Брестской области за январь составила Br833,8. По этому показателю лидировали Брест (Br975) и Барановичи (Br850). При этом средняя зарплата работников Барановичского района в январе составила Br767,1.

Глава государства отметил, что в сравнении с Оршанским районом, восстановлением и развитием которого в настоящее время активно занимаются, в Барановичах ситуация гораздо лучше. “У вас нет этой катастрофы, но отсюда не меньшая проблема, потому что промышленность здесь, наверное, раза в три масштабнее, чем в Орше. Мы с руководителями еще не раз встретимся. Я специально попросил собрать актив, чтобы руководители четко представляли, чего я требую от вас и что хочу видеть в Барановичском регионе. Точно так будет и по другим таким крупным городам”, – сказал Александр Лукашенко.

“Главное – это предприятия: сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта… Мы должны иметь на каждом предприятии план развития, основой которого является модернизация и совершенствование всех процессов и выход на более высокий уровень”, – подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание и на кадры, заострив внимание на ответственности руководителей на местах. “Надо под напряжением держать каждого руководителя. Вы должны их все время держать в форме. Они должны чувствовать свою ответственность за порученный участок”, – сказал глава государства.