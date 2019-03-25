В Налибокской пуще выпустят 50 голландских диких лошадей





Первым проектом взаимодействия Беларусьи и Нидерландов в природоохранной сфере может стать передача диких лошадей породы Konik ландшафтному заказнику «Налибокский», пишет пресс-служба Минлесхоза.

Речь, в частности, идет о сотрудничестве в области новейшей природоохранной концепции — ревайлдинга. Она подразумевает поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного ареала.

Первыми такими животными станут дикие лошади породы Konik. Нидерланды планируют передать Беларуси более 50 особей.

Ожидается, что животные прибудут в Беларусь в начале лета, после чего начнется их адаптация.