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В Налибокской пуще выпустят 50 голландских диких лошадей

26.03.2019 14:38 — Разное | Ежедневник  
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В Налибокской пуще выпустят 50 голландских диких лошадей

Первым проектом взаимодействия Беларусьи и Нидерландов в природоохранной сфере может стать передача диких лошадей породы Konik ландшафтному заказнику «Налибокский», пишет пресс-служба Минлесхоза.

Речь, в частности, идет о сотрудничестве в области новейшей природоохранной концепции — ревайлдинга. Она подразумевает поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного ареала.

Первыми такими животными станут дикие лошади породы Konik. Нидерланды планируют передать Беларуси более 50 особей.

Ожидается, что животные прибудут в Беларусь в начале лета, после чего начнется их адаптация.

 
 
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Первым проектом взаимодействия Беларусьи и Нидерландов в природоохранной сфере может стать передача диких лошадей породы Konik ландшафтному заказнику...
 
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Клiч Радзiмы
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Полымя
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Светлы шлях
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