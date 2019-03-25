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Морпехи США откажутся от знаменитого «подствольника М203»

26.03.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Корпус морской пехоты США тестирует новый подствольный гранатомет M320A1, сообщает Defence blog. Это оружие можно использовать автономно или крепить на автоматическую винтовку М27.


M320. Фото: wikipedia

Подполковник корпуса морской пехоты Тим Хо рассказал, что M320A1 имеет хорошие дальность и точность, делая пехотинца более смертоносным. Это оружие позволяет одинаково эффективно действовать днем и ночью. Новинка должна заменить знаменитый американский подствольный гранатомет М203.

M320A1 разработан немецкой фирмой Heckler & Koch. Он состоит из трех главных частей: пусковой установки, прибора дневного/ночного видения и ручного лазерного дальномера.


Фото: wikipedia/Staff Sergeant John K. Mcdowell

Подствольный гранатомет M203 создан в конце 60-х годов прошлого века. Сегодня он состоит на вооружении 39 стран мира, его часто можно увидеть в фильмах-боевиках. Это оружие хорошо зарекомендовало себя в многочисленных военных конфликтах.

 
 
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Это оружие можно использовать автономно или крепить на автоматическую винтовку М27.
 
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