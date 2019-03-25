Морпехи США откажутся от знаменитого «подствольника М203»

Корпус морской пехоты США тестирует новый подствольный гранатомет M320A1, сообщает Defence blog. Это оружие можно использовать автономно или крепить на автоматическую винтовку М27.



M320. Фото: wikipedia

Подполковник корпуса морской пехоты Тим Хо рассказал, что M320A1 имеет хорошие дальность и точность, делая пехотинца более смертоносным. Это оружие позволяет одинаково эффективно действовать днем и ночью. Новинка должна заменить знаменитый американский подствольный гранатомет М203.

M320A1 разработан немецкой фирмой Heckler & Koch. Он состоит из трех главных частей: пусковой установки, прибора дневного/ночного видения и ручного лазерного дальномера.



Фото: wikipedia/Staff Sergeant John K. Mcdowell

Подствольный гранатомет M203 создан в конце 60-х годов прошлого века. Сегодня он состоит на вооружении 39 стран мира, его часто можно увидеть в фильмах-боевиках. Это оружие хорошо зарекомендовало себя в многочисленных военных конфликтах.