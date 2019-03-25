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Продолжение громкой истории. «РевиТар» проиграл суд по двум зданиям у «Каменной Горки»

26.03.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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В Администрации президента продолжают изучать документы по компании «РевиТар Инвест», о проблемах которой Ярослав Романчук рассказал Александру Лукашенко. В это же время экономический суд в первой инстанции признал незаконной регистрацию двух объектов компании возле метро «Каменная Горка». В них работают Texas Chicken и «Пицца Фут». Об этом REALTY.TUT.BY рассказал соучредитель «РевиТара» Сергей Тарасюк. Почему в компании не согласны с доводами суда и чем обосновывают свое мнение в апелляции — читайте в материале.


Здание, где сейчас работает Texas Chicken. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Объекты «РевиТара» работают в Минске возле метро «Восток» с 2005 года, на «Каменной Горке» — с 2014-го и 2015-го. Там расположены KFC, Burger King, Texas Chicken и «Пицца Фут». Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «РевиТару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке». Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. Потом была долгая история с невозможностью сноса, вмешательством прокуратуры и другими моментами.

Но в итоге Мингорисполком решил добиваться сноса зданий через суд — через попытку отменить их госрегистрацию. Заседание по зданиям возле «Каменной Горки» прошло 7 марта. И суд первой инстанции постановил, что государственная регистрация строений, где работают KFC и Burger King, законна.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Но зато регистрацию земли, зданий и помещений зданий, где работает Texas Chicken и «Пицца Фут», признали незаконной.


Фото: Александр Покаташкин

Чем суд обосновывает решение

Напоминим, решение Мингорисполкома от 10 ноября 2016 года отменило свое же решение от 2 мая 2013 года о предоставлении земельных участков, которое было основанием для государственной регистрации объектов возле «Каменной Горки».

И при таком раскладе, согласно выводу суда, для государственной регистрации объектов отсутствовали необходимые документы. При этом под «отсутствующим документом» суд имел в виду решение Мингорисполкома от 2 мая 2013 года, отмененное лишь в 2016 году.

— Наши доводы о том, что до отмены решения от 2 мая в 2016 году указанное решение являлось действующим и, соответственно, государственные регистрации совершены с соблюдением требований законодательства, суд отклонил, — говорит Тарасюк.

Согласно вывода суда, с одной стороны — решение от 2016 года вступило в силу с момента принятия, с другой — решение 2013 года прекратило свое действие с даты его принятия. То есть по факту три года действия решения вычеркнуты и их будто бы не было.

Естественно, в «РевиТар» с таким выводом суда не согласны и подали апелляционную жалобу.

Чем «Реви Тар» обосновывает апелляционную жалобу

В компании говорят, что такое решение противоречит как нормам закона, так и простой формальной логике. Согласно декрету президента № 7 как решения Мингорисполкома, так и, например, постановления Пленума Верховного суда являются ненормативными правовыми актами. Их действие начинается с момента принятия, если иное не указано в самом документе. Следовательно, считают в «РевиТар», постановление 2016 года вступило в силу именно в 2016 году и распространяет свое действие на дальнейший период, но никак не на прошлый.

— Вывод суда об обратном противоречит сложившейся правоприменительной практике Республики Беларусь в целом. Так, положение 1.7 декрета № 7 устанавливают аналогичные положения о порядке вступления силу и постановлений Пленума Верховного Суда. По логике суда первой инстанции, постановления Пленума Верховного Суда в случае, если они по прошествии нескольких лет признаются утратившими силу, не могли применяться с момента их принятия, так как в последующем они были признаны утратившим силу, — говорится в кассационной жалобе.

По мнению «РевиТара» вывод суда также противоречит одному из основополагающих принципов гражданского законодательства — принципу добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений. Ведь инвестор имел на руках решение Мингорисполкома 2013 года о выделении земли, и на основании его совершал государственную регистрацию объектов.

— В указанный момент каких-либо оснований полагать, что такое решение в последующем (более чем через три года) будет отменено органом, его принявшим, у «РевиТар Инвест» не имелось. В связи с чем в данном случае «РевиТар Инвест» действовало добросовестно и разумно, — сообщается в жалобе.

Инвестор также не согласен с выводом суда по срокам исковой давности, но подробнее об этом мы напишем позже.

А что с документами «РевиТара» в АП

Но проблемы у «РевиТара» не только с объектами у Каменной Горке. На Большом разговоре с президентом прозвучали также истории с теннисными-кортами в Ратомке и со снесенным зданием в Малиновке. После этого Тарасюк был на приме у Кочановой и рассказывал, что она была возмущена ситуацией и обещала разобраться в этих вопросах. Потом она заявила, что нужно выслушать и другую строну — то есть чиновников.

По словам Сергея Тарасюка, документы по его объектам еще изучаются в Администрации президента. Но что если в итоге ничего не получится и все останется так, как есть?

— В таком случае мы найдем возможность попасть на прием к президенту лично и доложить ему все обстоятельства и детали происходящего. И мы просто уверены в его справедливом решении, — говорит Сергей.

В связи с этим Тарасюк вспоминает слова Александра Лукашенко на Большом разговоре.

— Президент ведь четко выразил свою позицию и сказал: «Чудовищный пример, я даже поверить не могу, что это так. Человек получил разрешения, чего-то построил, а Шорец и ты продолжаешь это, сейчас приняли решение снести объект, разрушить, развалить. Не могу себе представить, что такое в стране возможно. (…) Кошмарим бизнес только по одной причине, налоги уплати и спи спокойно, не я придумал эту красивую хорошую формулу».

 
Теги: Минск
 
 
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В Администрации президента продолжают изучать документы по компании «РевиТар Инвест», с которой продолжают происходить интересные моменты.
 
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