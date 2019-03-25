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Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик?

26.03.2019 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик?
РИА Новости

Директор Центра стратегических исследований Михаил Бочаров оценил экономическую мощь гипотетического государства, воссозданного в старых советских границах.

Бег по кругу

Алексей Макурин, «АиФ»: Какое место в мире занимала советская экономика накануне своего краха?

Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик?Михаил Бочаров: Есть разные оценки. Госкомстат СССР, к примеру, рассчитывал валовой национальный продукт (ВНП). И по этому показателю мы были на 3-м месте после США и Японии. Международные организации, оценивая разные страны, вычисляют валовой внутренний продукт (ВВП). И в этих цифрах экономический вес Советского Союза уже меньше. По данным об абсолютном объёме номинального ВВП, которые приводит сегодня Всемирный банк (ВБ), это было 7-е место. Часто также считают ВВП с учётом паритета покупательной способности национальной валюты. По этому показателю ЦРУ США, которое трудно заподозрить в симпатиях к Советской стране, в 1990 г. ставило её на 2-е место в мире.

Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик? Секретные объекты СССР. Как их строили и как они выглядят теперь?

— Как в итоге изменились эти цифры?

— Сравнивать СССР 30-летней давности с экономикой нового условного СССР по ВНП или по ВВП с учётом покупательной способности рубля уже невозможно. Валовой национальный продукт никто сегодня не определяет, а в каждом из 15 независимых государств своя валюта. Но можно сложить номинальный ВВП, другие современные показатели постсоветских стран и определить, какое место в мире заняла бы такая объединённая экономика (см. инфографику).

— Кто же окажется сильнее — СССР образца 1990-го или 2019-го?

— Новый Союз сохранил бы 1-е место в мире по добыче нефти и даже превысил бы объёмы извлечения чёрного золота на 20%. Заметно выросли бы добыча газа и сборы пшеницы. А вот годовая добыча угля упала бы на 15%, надои молока — на 30%. Примерно на прежнем уровне остался бы выпуск легковых автомобилей. Закономерность такая: выше производство самого востребованного сырья, больше потребительский товарооборот, объём разных услуг. И одновременно видно падение выпуска сложной продукции, особенно в машиностроении и приборостроении.

В результате, если ориентироваться на последние данные Всемирного банка, в 2017 г. доля такого воссозданного СССР в мировой экономике по ВВП составила бы 2,7%, тогда как в 1990 г. превышала 3%. Получается, что такая гипотетическая страна почти остановилась в развитии.


Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик?
Нажимите для увеличения

Силачи и слабаки

— Какие потери в границах прежнего Союза особенно заметны?

— В росте населения. За 30 лет оно увеличилось на этой территории всего на 8 млн человек — до 296 млн. Латвия, Литва, Грузия, Украина потеряли по 20–25% былой численности. И если бы не рекордная рождаемость в Средней Азии (прирост населения в Киргизии, Туркмении, Узбекистане и Таджикистане составил от 40 до 70%), то людские потери воссозданного Союза были бы просто катастрофическими.

— И всё же ВВП вырос у всех республик без исключения, по номиналу — в среднем в 4 раза.

— Но, во-первых, он у многих других стран вырос сильнее. У Китая — в 35! Во-вторых, велик вклад инфляции. Если очистить цифры от её влияния, то получается, что в лучшем случае просто удалось вернуться на позиции советских времён. А если посчитать ВВП на душу населения, то окажется, что по этому показателю СССР сегодняшнего образца откатился бы назад. В 1990 г. наша единая родина могла бы стоять в рейтинге Всемирного банка на 65-м месте, а по результатам 2017 г. только на 76-м среди 193 стран, входящих в ООН, Гонконга и Макао.

Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик? Было время – и цены снижали. Возможно ли сейчас повторить опыт СССР?

Если же сравнить результаты отдельных постсоветских государств, то половина из них опустилась больше чем на 15–20 позиций. Антирекорд — у Украины: падение с 88-го на 130-е место. Лишь Прибалтика, Казахстан, Туркмения и Армения улучшили своё положение. Но их успех неоднозначен.

Прибалтам сильно помогает то, что их дотирует Евросоюз, как раньше СССР. В Армению много денег приходит от зарубежных диаспор, а собственное производство стагнирует. Если учесть ещё и то, что население этих четырёх стран сильно сократилось, то их душевой ВВП увеличился уже просто за счёт более выгодной арифметики.

Туркмения получила в наследство от СССР сильную нефтегазовую промышленность и почти ничего нового не создала. И только Казахстан сумел повысить свои экономические показатели, развивая разные отрасли промышленности и увеличивая население.

Вперёд в СССР! Выгодно ли объединение бывших республик?
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Невыгодная арифметика

— Сколько на одного человека вырабатывает Россия?

— В своём отчёте за 2017 г. Всемирный банк поставил её между Румынией и Турцией с ВВП на душу населения 10,7 тыс. долл. По сравнению с положением перед распадом СССР Россия потеряла в этом рейтинге 10 позиций.

— А если бы мы жили со своими соседями в едином государстве?

— Тогда среднедушевой ВВП воссозданного СССР был бы ещё ниже — на уровне 7,4 тыс. долл., и в рейтинге ВБ он оказался бы рядом с Габоном и крохотным государством Сент-Винсент и Гренадины, расположенным в Карибском море.

— Получается, что возрождать СССР России невыгодно?

— Примитивное арифметическое сложение экономик ныне независимых стран не даёт нужного эффекта. В 90-е годы они много потеряли из-за разрушения хозяйственных связей. И теперь объединять их — всё равно что склеивать разбитую чашку. Того, что было, уже не получится. Более сильная страна благодаря объединению со слабыми не появится. Но можно и нужно стремиться создать в границах СССР экономическое сообщество по примеру Евросоюза.

Я хорошо помню, как Советский Союз шёл к своему краху. В 1990 г. я был народным депутатом и на одном из съездов подготовил предложение, которое передал Михаилу Горбачёву через начальника его охраны. Речь шла о том, чтобы преобразовать СССР в ССР — Союз Суверенных Республик, созданный на другой политической основе. Но Горбачёв тогда запретил обсуждать эту идею на съезде, а когда через год сам к ней вернулся, было уже поздно. Сегодня важно не повторять старых ошибок.

— Пять постсоветских стран создали Евразийский экономический союз, где нет миграционных и таможенных барьеров. Что нужно, чтобы это объединение превратилось в ЕС и к нему присоединились новые члены?

— Важно, чтобы Россия взяла на себя в нём роль такого же локомотива, как Германия в Евросоюзе. Если наша страна добьётся экономического роста в 5–6% в год, как, кстати, было в СССР в 1970-е гг., то к ней обязательно потянутся все бывшие республики СССР, включая Прибалтику и Украину.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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