Лукашенко снял главу Могилевской области. Снова угрожает всем наручниками

сообщает ОНТ, Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела. КакОНТ, Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела.





Александр Лукашенко: «Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме "губернатора" и прочих тут ещё были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват – наручники и сразу в следственный изолятор».





Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника Лукашенко по Могилёвской области Геннадия Лавренкова – исполняющим обязанности председателя райисполкома.





Исполнять обязанности главы Могилёвской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин. По другим должностным лицам Лукашенко поручил своей Администрации (читай: Качановой - прим. БП) внести предложения в ближайшее время.













Напомним, 26 марта Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».



