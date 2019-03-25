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Лукашенко снял главу Могилевской области. Снова угрожает всем наручниками

26.03.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Лукашенко снял с должностей "губернатора" Могилёвской области и председателя Шкловского райисполкома, а по другим должностным лицам поручил внести предложения в ближайшее время.

Лукашенко снял главу Могилевской области. Снова угрожает всем наручниками
Как сообщает ОНТ, Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге «Купаловское» и возбудить уголовные дела.

Александр Лукашенко: «Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме "губернатора" и прочих тут ещё были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват – наручники и сразу в следственный изолятор». 

Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника Лукашенко по Могилёвской области Геннадия Лавренкова – исполняющим обязанности председателя райисполкома. 

Исполнять обязанности главы Могилёвской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин. По другим должностным лицам Лукашенко поручил своей Администрации (читай: Качановой - прим. БП) внести предложения в ближайшее время.



Напомним, 26 марта Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское».


 
 
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Лукашенко снял с должностей "губернатора" Могилёвской области и председателя Шкловского райисполкома, а по другим должностным лицам поручил внести предложения в...
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
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Вороновская газета
Полымя
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