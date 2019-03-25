Люди просто не умеют считать деньги. 

В конце минувшего года провластная Республиканская партия труда и справедливости обратилась к Лукашенко с просьбой помочь выбраться из кредитной удавки, "которая все туже затягивается на шее белоруса-труженика".

Обращение из Администрации президента перенаправили вначале в Совет министров, а оттуда – в Нацбанк.





"Белорусский партизан" поинтересовался, какой ответ РПТС получила от банкиров.





"Люди просят о помощи, но помочь человеку, оказавшемуся в кредитной ловушке законным путем практически невозможно, -- написано в обращении, которое подписали председатель Витебской областной организации РПТС Александр Лукашок и председатель Полоцкой районной организации РПТС Иван Епишин. – Банки действуют по закону, накручивая дьявольские проценты и увеличивая штрафы, вынуждают человека продать машину, мебель, квартиру, чтобы погасить долг. Но и эти меры не всегда помогают…





Банки очень редко идут на встречу клиенту, и возможность рефинансирования применяется ими только на том этапе, пока кредит еще не перешел в разряд проблемных. Рефинансировать запутавшегося клиента невыгодно. А потом… каток буквально уничтожает неплательщика, используя законное право пострадавших банкиров…"





Представители Республиканской партии труда и справедливости предложили правительству и депутатам "разработать систему мер и поправок в законодательные акты, которые не позволяли бы банкам и микрофинансовым учреждениям усугублять и без того тяжелое финансовое положение проштрафившегося кредитополучателя".





"Считаем, что необходимо на законодательном уровне ограничить максимальные размеры штрафных санкций по просроченным кредитам…





Понимает, что сломать систему, которую лоббируют мировые финансовые институты, сложно в одночасье, но мы верим, что при выборе между интересами простых белорусов и интересами мирового капитала вы выберете первых и сможете повлиять на ситуацию путем принятия законных, но жестких мер, ограничивающих аппетиты белорусов", -- говорится в письме на имя Лукашенко.









Активисты провластной партии получили ответ от заместителя правления Нацбанка Сергея Каленчица.





Банкир отмечает, что "в настоящее время Национальным банком прорабатывается вопрос о возможности законодательного закрепления нормы, ограничивающей размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение кредитополучателем - физическим лицом обязательств по кредитному договору".





И напоминает: согласно Банковскому кодексу взаимоотношения банков с клиентами строятся на основе банковского законодательства и заключенных договоров.





"Банки самостоятельно определяют условия заключения сделок, не противоречащих законодательству Республики Беларусь. В соответствии со статьей 140 Банковского кодекса ответственность кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств является существенным условием кредитного договора.





Статьей 145 Банковского кодекса предусмотрено, что кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит в срок, обязан в период со следующего дня после истечения срока возврата (погашения) кредита до его полного возврата (погашения) уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере, определенном в кредитном договоре, если иной размер не предусмотрен законодательством Республики Беларусь.





При этом проценты в повышенном размере, а также неустойка (штрафы, пени) предусматриваются в кредитных договорах в целях обеспечения возвратности кредитов путем укрепления платежной дисциплины кредитополучателей".









Экономист, доктор физико-математических наук Михаил Ковалев считает, что белорусы берут не слишком много кредитов.





-- По мировым меркам, население Беларуси берет очень немного кредитов, -- говорит Михаил Михайлович. – И даже по отношению к среднемесячной зарплате кредитов взято не очень много. Случаи дефолта по кредитам населению пока крайне-крайне редки.





Но, действительно, кредиты у нас еще остаются очень дорогими. Особенно потребительские. И если большинство ипотечных кредитов льготируется, то когда человек, не считая, берет кредит, чтобы купить, к примеру, дорогой iPhone, он должен понимать: банку придется отдать денег, как будто купил два айфона. А это, к сожалению, наше население не всегда понимает. Не смотря на все программы финансовой грамотности.





Люди просто не умеют считать деньги.





Но я еще хочу подчеркнуть: никто никого не заставляет брать эти кредиты! И своим студентам всегда многократно повторяю: прежде, чем взять кредит и купить последний iPod, сначала хорошо все посчитайте, потому что будете банку возвращать деньги как будто купили два!





Конечно, кредиты могли бы быть в Беларуси чуть дешевле. Все-таки инфляция у нас сейчас всего 5 процентов, а ставка рефинансирования -- в два раза выше. Грубо говоря, в любой стране мира Нацбанк сравнивают с канатоходцем. А наш Нацбанк вместо каната подложил себе самое настоящее бревно…