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Без срока давности: убийц нашли спустя 21 год

26.03.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 21 года назад в Столинском районе.



10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в г.Давид-Городок Столинского района с признаками насильственной смерти обнаружено тело местной жительницы.

В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.

И только в марте 2019 года правоохранителям удалось задержать по подозрению в совершении этого преступления  трех мужчин.


В настоящее время каждому из них предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. 

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробности дела не сообщаются. Расследование продолжается.

 
 
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Троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 21 года назад в Столинском районе.
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
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