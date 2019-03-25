Без срока давности: убийц нашли спустя 21 год









10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в г.Давид-Городок Столинского района с признаками насильственной смерти обнаружено тело местной жительницы.





В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.





правоохранителям удалось задержать по подозрению в совершении этого преступления трех мужчин. И только в марте 2019 годаудалось задержать по подозрению в совершении этого преступления трех мужчин.









В настоящее время каждому из них предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем.





К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Подробности дела не сообщаются. Расследование продолжается.