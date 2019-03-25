ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В полиции Германии рассказали, как накажут белорусского дальнобойщика за пьяное ДТП

26.03.2019 15:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дальнобойщика из Беларуси, который в Германии в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП, оштрафуют и лишат прав, рассказали AUTO.TUT.BY в полиции Нинбурга.


Фото: presseportal.de

— Водителя после аварии мы посадили в камеру — он напал на полицейского прямо в участке. Однако потом дальнобойщик успокоился и предоставил нам возможность ознакомиться с документами для составления протокола. После мужчину отпустили, — рассказал AUTO.TUT.BY пресс-секретарь полиции Аксель Бергманн.

Полицейский пояснил, что наказание белорусскому водителю будет выносить прокурор, но известно, что дальнобойщик будет оштрафован и лишен прав, после чего он не сможет ездить за рулем авто по странам Евросоюза. Шенгенская виза белоруса аннулироваться не будет.

— Минимальный размер штрафа, который грозит водителю, — 1000 евро. Возможно, он будет больше. По немецким законам, при его назначении учитывается зарплата нарушителя.

На белорусскую фирму, в которой работает водитель, налагать штраф не будут, так как в произошедшем виноват только водитель.


Фото: presseportal.de

AUTO.TUT.BY выяснил, что мужчина работает в одной из столичных фирм.

— Это наш проверенный сотрудник. Мы связывались с ним после происшествия, он пояснил, что уснул за рулем, поэтому и произошла авария. Подтверждения того, что он был пьян, у нас нет. Документов из Германии мы еще не получили, — отметили в компании.

Напомним, инцидент произошел утром 22 марта. В полицию города Бад-Нендорф (Нижняя Саксония) поступило сообщение о том, что вблизи пересечения трасс 444 и 454 произошло ДТП с участием фуры из Беларуси. 39-летний белорус ехал по трассе 454, не справился с управлением и зацепил правую обочину, после чего фура вылетела в левый кювет.

Когда полицейские прибыли к месту аварии, водитель спал в кабине. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — более 2 промилле алкоголя.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наказание белорусскому водителю будет выносить прокурор, но известно, что дальнобойщик будет оштрафован и лишен прав.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сибири нашли существо, которое может не дышать три месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика