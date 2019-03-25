|
В полиции Германии рассказали, как накажут белорусского дальнобойщика за пьяное ДТП
Дальнобойщика из Беларуси, который в Германии в состоянии алкогольного опьянения
— Водителя после аварии мы посадили в камеру — он напал на полицейского прямо в участке. Однако потом дальнобойщик успокоился и предоставил нам возможность ознакомиться с документами для составления протокола. После мужчину отпустили, — рассказал AUTO.TUT.BY пресс-секретарь полиции Аксель Бергманн.
Полицейский пояснил, что наказание белорусскому водителю будет выносить прокурор, но известно, что дальнобойщик будет оштрафован и лишен прав, после чего он не сможет ездить за рулем авто по странам Евросоюза. Шенгенская виза белоруса аннулироваться не будет.
— Минимальный размер штрафа, который грозит водителю, — 1000 евро. Возможно, он будет больше. По немецким законам, при его назначении учитывается зарплата нарушителя.
На белорусскую фирму, в которой работает водитель, налагать штраф не будут, так как в произошедшем виноват только водитель.
AUTO.TUT.BY выяснил, что мужчина работает в одной из столичных фирм.
— Это наш проверенный сотрудник. Мы связывались с ним после происшествия, он пояснил, что уснул за рулем, поэтому и произошла авария. Подтверждения того, что он был пьян, у нас нет. Документов из Германии мы еще не получили, — отметили в компании.
Напомним,
Когда полицейские прибыли к месту аварии, водитель спал в кабине. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — более 2 промилле алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наказание белорусскому водителю будет выносить прокурор, но известно, что дальнобойщик будет оштрафован и лишен прав.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)