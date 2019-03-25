В полиции Германии рассказали, как накажут белорусского дальнобойщика за пьяное ДТП

Дальнобойщика из Беларуси, который в Германии в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП , оштрафуют и лишат прав, рассказали AUTO.TUT.BY в полиции Нинбурга.



Фото: presseportal.de

— Водителя после аварии мы посадили в камеру — он напал на полицейского прямо в участке. Однако потом дальнобойщик успокоился и предоставил нам возможность ознакомиться с документами для составления протокола. После мужчину отпустили, — рассказал AUTO.TUT.BY пресс-секретарь полиции Аксель Бергманн.

Полицейский пояснил, что наказание белорусскому водителю будет выносить прокурор, но известно, что дальнобойщик будет оштрафован и лишен прав, после чего он не сможет ездить за рулем авто по странам Евросоюза. Шенгенская виза белоруса аннулироваться не будет.

— Минимальный размер штрафа, который грозит водителю, — 1000 евро. Возможно, он будет больше. По немецким законам, при его назначении учитывается зарплата нарушителя.

На белорусскую фирму, в которой работает водитель, налагать штраф не будут, так как в произошедшем виноват только водитель.



Фото: presseportal.de

AUTO.TUT.BY выяснил, что мужчина работает в одной из столичных фирм.

— Это наш проверенный сотрудник. Мы связывались с ним после происшествия, он пояснил, что уснул за рулем, поэтому и произошла авария. Подтверждения того, что он был пьян, у нас нет. Документов из Германии мы еще не получили, — отметили в компании.

Напомним, инцидент произошел утром 22 марта. В полицию города Бад-Нендорф (Нижняя Саксония) поступило сообщение о том, что вблизи пересечения трасс 444 и 454 произошло ДТП с участием фуры из Беларуси. 39-летний белорус ехал по трассе 454, не справился с управлением и зацепил правую обочину, после чего фура вылетела в левый кювет.

Когда полицейские прибыли к месту аварии, водитель спал в кабине. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — более 2 промилле алкоголя.