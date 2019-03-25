В Сибири нашли существо, которое может не дышать три месяца

Российские ученые доказали, что один из видов лягушек — сибирская — может почти обходиться без кислорода в течение нескольких месяцев. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко о ней сообщает издание « Вести Магадан ».



Изображение: A. C. Tatarinov / wikipedia.org

Сибирские лягушки живут в западной и восточной Сибири, Дальнем Востоке России, Корее, северной и центральной Монголии и северо-восточном Китае. Это одна из самых распространенных амфибий Палеарктики.

Ученые Института биопроблем Севера во время полевых исследований выявили, что сибирские лягушки способны зимовать в воде с содержанием кислорода около 1,5% от нормального насыщения при температуре 1−3°C.

В лабораторных экспериментах лягушки оказались способны прожить до 97 дней в герметически закрытых емкостях с водой, содержащей менее 0,2 мг / л кислорода при температуре 2−3°C. Более раннее исследование показало, что амфибии могут прожить до 5−7 дней в воде, вообще не содержащей кислорода.

Это открытие, вероятно, позволит использовать сибирскую лягушку как уникальную модель для разработки терапии заболеваний человека, связанных с кислородным голоданием. Сейчас ученые переходят к новому этапу: будут выяснять, способна ли сибирская лягушка выжить уже не воде, а в газовой среде без кислорода. Параллельно здесь работают над изучением холодоустойчивости и других систем адаптаций к экстремальным условиям у амфибий и рептилий.