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В Лиде по просьбе потребителей перезапустили сорт вишневого пива

26.03.2019 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лиде по просьбе потребителей перезапустили сорт вишневого пива
АиФ

Распространенный в Бельгии сорт вишнёвого пива будет широко представлен на белорусских полках на постоянной основе.

Сорт Kriek – визитная карточка бельгийского пивоварения. Легкое светлое пиво имеет яркий сладковатый вкус, фруктовый аромат и легкую горчинку. Чтобы получить особый вкусовой букет, используется вишня.

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Лідскае Kriek как продолжатель бельгийских традиций обладает сбалансированным и изысканным вкусом. Он приготовлен с добавлением вишнёвого сока. Новый сорт рекомендуется употреблять холодным – при температуре ниже 12 градусов. Однако в холодные дни вишневое пиво при желании можно и подогреть: в частности, если добавить корицы и мускатного ореха, то получится пунш.

Считается, что вишнёвое пиво появилось еще во времена Средневековья. По легенде монах-крестоносец, вернувшись в родную деревню после долгого похода, решил восславить Христа и сварить напиток, который напоминал бы цвет крови Спасителя. Для этого он добавил в пиво самых спелых вишен, которые только смог найти. Получившийся напиток настолько всем понравился, что бельгийцы и по сей день продолжают варить изысканный вишнёвый Lambic.

«Ранее белорусы уже могли попробовать лимитированную партию Kriek. Интерес к ней был высоким: мы изучили отзывы, поработали над вкусовыми свойствами и решили вернуть сорт с доработанным вкусом: пиво стало менее сладким и более насыщенным, появилась традиционная для этого стиля кислинка, – отметил главный пивовар компании «Лидское пиво» Олег Малахов.  – Очень важно, что мы запускаем продажи на стыке холодного и тёплого сезонов, так как Лідскае Kriek приятно употреблять как холодным вечером, так и жарким днем. Тем самым гурманы получают возможность оценить все стороны продукта».

Лідскае Kriek — пиво красного цвета (15 - 20 EBC) с розоватой пеной. Плотность напитка составляет 13,3%, крепость – 4,6%, а показатель горечи – 15 IBU. Новинка представлена в стеклянной бутылке объёмом 0,5 л.

 
 
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«Лидское пиво» по просьбам потребителей перезапустило популярный Kriek.
 
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