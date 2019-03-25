Одной из главных социальных проблем человечества является одиночество. Особенно остро его ощущают пожилые люди, которые находятся в домах престарелых или в отделениях для круглосуточного пребывания пожилых людей и инвалидов. Такое есть и в нашем районе, находится оно в деревне Жажелка.

Кто-то попадает туда, потому что в силу преклонного возраста не может ухаживать за собой, кто-то потому, что становится инвалидом. Но всех их объединяет чувство одиночества. Конечно, персонал таких заведений старается всячески скрасить досуг своих подопечных.

Например, отделению круглосуточного пребывания в Жажелке помогают волонтеры Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Они вновь пришли в гости к пожилым людям и на этот раз устроили для них большой концерт с приятными сюрпризами.

Пожилые люди очень обрадовались гостям, которые организовали концерт с песнями, стихотворениями. Бабушки и дедушки с удовольствием подпевали знакомые песни, под задорные – улыбались. А несколько песен прозвучало в исполнении двух подопечных отделения Надежды Тихоновны Шведовой и Надежды Тихоновны Холодинской.

– Бабушки и дедушки поблагодарили нас за чудесный праздник и просили не забывать и приезжать обязательно еще. Обнимали и целовали нас, – поделилась впечатлениями волонтер Анна Гоцман. – Все мы, волонтеры отряда «Доброе сердце» средней школы № 2, уже здесь бывали и захотели еще раз навестить старичков и подарить им свое творчество.

Волонтеры Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста часто навещают своих подопечных – пожилых людей в отделении для круглосуточного пребывания и скоро вновь приедут, чтобы уделить внимание тем, кто в этом нуждается.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.