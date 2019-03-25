С 13 по 20 апреля в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» пройдет ставшая уже традиционной добровольная акция «Неделя леса – 2019». Как и раньше, ее организатором выступит Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. Главной целью мероприятия по-прежнему является популяризация бережного отношения среди населения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.

В этом году акция будет посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Принять участие в акции приглашаются все желающие.

По вопросам проведения акции обращаться по телефонам: 801776 55106 – приемная, 50597, 80292683245 (МТС) – главный лесничий, 80336044608 (МТС) – заместитель директора по идеологической работе, или электронной почте: smol_leshoz@tut.by.