А.С. Аксенова: «Многое в профессии учителя приносит мне радость»



В этом году в качестве молодых специалистов в сферу образования Смолевиччины пришли работать 28 молодых специалистов. В их числе — учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи» Анастасия Аксенова.

Мы встретились с Анастасией и узнали, как ей работается на Смолевиччине.

Корр. «КС»:

— Анастасия, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

А.С. Аксенова:

— Я родом из Ивацевичского района Брестской области. К сожалению, школу, в которой я училась, в 2012 году закрыли. И я понимала, что работать в родной альма-матер после окончания ВУЗа у меня не будет возможности, что начинать профессиональную деятельность, скорее всего, придется далеко от дома.

Корр. «КС»:

— Легко ли Вам было определиться с выбором будущей профессии? Возможно, мечтали стать учителем с детства?

А.С. Аксенова:

— С выбором профессии определиться было несложно. Мне всегда везло на хороших педагогов — и в школе, и в университете. В старших классах я училась в лицее Ивацевичского района. До сих пор благодарна своим педагогам, в частности — Елене Владимировне Самосюк. Она преподавала белорусский язык и готовила меня к олимпиадам, на которых я занимала призовые места. Наверное, потому что я так активно и увлеченно готовилась к олимпиадам, белорусский язык и литература стали для меня наиболее важными предметами. И в какой-то момент я подумала: а почему бы мне не попробовать реализовать себя именно в этой сфере? Так я поступила на филологический факультет Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Таким и был мой путь в профессию. Конечно, я скучаю по студенчеству, но мой новый статус меня вдохновляет, а осознание того, что я взрослый, самостоятельный и не зависящий от родителей человек, мне очень нравится. Ведь сейчас качественно новое время в моей жизни.

Корр. «КС»:

— Расскажите, с каким чувством Вы оканчивали университет? Какие были планы, надежды?

А.С. Аксенова:

— После окончания ВУЗа я поступила в магистратуру. И сейчас нисколько об этом не сожалею. Потому что этот год был для меня замечательным. Могу сказать, что это мне очень помогло в становлении в качестве молодого специалиста. Развился интерес не только к белорусскому языку, его истории, культуре, а также физико-математическому направлению. И в этот раз мне снова повезло с преподавателями, которые вели у меня информатику. Я обязана вспомнить их имена. Это Елена Вячеславовна Данилевич, Александр Александрович Крощенко и Андрей Андреевич Казинский.

Корр. «КС»:

— Анастасия, расскажите, пожалуйста, как случилось, что судьба привела Вас на Смолевиччину?

А.С. Аксенова:

— К сожалению, в Брестской области мест для многих выпускников не нашлось: мне, например, предложили вакансию воспитателя в детском саду. Меня это, конечно, не устраивало. Уже здесь, в Смолевичах, на встрече молодых специалистов я узнала, что многие мои земляки также приехали сюда, на Смолевиччину. Здесь меня встретили гостеприимно, и я подумала, что, возможно, этот район станет моей второй родиной. Когда я приехала сюда в первый раз, мне показалось, что здесь даже небо другое — более яркое и насыщенное. Здесь красиво. В школе меня приняли хорошо. Хочу выразить слова благодарности коллективу и руководству школы. Особенно хочу поблагодарить за всестороннюю помощь моего наставника и куратора Надежду Ивановну Злобич. Без ее поддержки мне было бы сложно. Она помогает мне с поистине материнской заботой. Как молодому специалисту, мне предоставили комнату в общежитии. И меня это устраивает. Добираться до работы удобно. Если есть время, настроение, могу пройтись пешком, а если нет — можно воспользоваться общественным транспортом.

Корр. «КС»:

— В каких классах Вы работаете?

А.С. Аксенова:

— С пятых по девятые классы. Веду язык и литературу. Также являюсь классным руководителем 5-го «В» класса. С началом учебного года я очень хотела поскорее приступить к работе. Желание было просто огромным. И потому классное руководство «взяла» без раздумий. В школе мне нравится. Конечно, я еще на пути к своему профессиональному становлению, не обладаю богатым багажом жизненного и педагогического опыта, но уже сейчас стараюсь делать свою работу качественно, стремлюсь к идеалу, ведь по натуре своей я перфекционист. А опыт — дело наживное. К тому же, развиваться мне ничто не мешает.

Корр. «КС»:

— Дети любят молодых учителей. Расскажите, пожалуйста, как складываются Ваши отношения со школьниками, и с какими классами Вам интереснее и легче работать?

А.С. Аксенова:

— Сложностей в общении и работе не возникает. Пятиклашки часто ходят за мной хвостиком и говорят, что я их любимый учитель. Я очень благодарна за их поддержку, они стараются, чтобы мне было приятно с ними работать. А с кем работать интереснее — вопрос сложный. Мне нравится общение и работа со всеми классами. Они разные. Пятиклассники еще по-детски добрые, наивные и ведомые. Они влияют на меня, я — на них. А старшеклассники — уже сложившие личности. У них своя точка зрения, и работать с ними мне очень интересно, они не перестают удивлять. И мне это очень нравится.

Корр. «КС»:

— Как проходит Ваш рабочий день?

А.С. Аксенова:

— Нагрузка у меня хорошая. Ежедневно по 5 — 6 уроков, и только в первую смену. К слову, учителя в течение рабочего дня перемещаются по классам. И меня это нисколько не смущает. Могу сказать, что это четко отработанный механизм работы, который прибавляет энергии. Учебный процесс доставляет удовольствие. И даже если возвращаюсь домой уставшей, стараюсь находить в этом плюсы. Ведь в каждом дне есть что-то хорошее, что дает повод подумать или лишний раз улыбнуться.

Корр. «КС»:

— Как Вы считаете: тяжелы ли для современных детей белорусский язык и литература?

А.С. Аксенова:

— В университете нас учили, что белорусский язык родом из центральной Беларуси. И я своим детям часто говорю, что это знание спит у них в крови, просто они не могут его разбудить. С одной стороны, для детей язык сложный. Но с другой — он в чем-то и легче. Взять хотя бы постулат белорусского языка: как слышим, так и пишем. В русском языке больше исключений. И, на мой взгляд, проблема в том, что дети часто проводят аналогии с русским. А этого делать не нужно. Мне кажется, что если чаще включать на уроках классическую музыку, то дети будут отвлекаться от ненужного и сосредотачиваться на главном. К слову, на своих уроках я практикую такой прием. Конечно, возникают сложности с разговорной речью. Детям сложно выражать свои мысли на родном языке, для этого мы стараемся больше говорить, я даю им устные задания: мы много пересказываем, учим наизусть и декламируем стихи. Таким образом дети не просто развивают речь, но и преодолевают внутреннюю тревогу и страх.

Корр. «КС»:

— Комфортно ли Вам в коллективе?

А.С. Аксенова:

— Да, безусловно. А помощь коллег, классных руководителей 5-х классов сложно переоценить. Они очень помогают советом, поддержкой. Меня все устраивает

Корр. «КС»:

— Как часто Вам удается бывать дома, и какое впечатление на Вас произвели Смолевичи?

А.С. Аксенова:

— Часто ездить домой не получается. Но удается. В основном, я бываю на родине раз в несколько месяцев. Да и скучать особо некогда. А впечатления о городе приятные. Мне нравится, что населенный пункт небольшой. Ориентироваться на новом месте мне всегда нелегко. И поначалу возникали трудности. Но здесь мне на помощь всегда приходила мой наставник Надежда Ивановна.

Корр. «КС».

— Анастасия Сергеевна, в завершение нашей беседы не могу не спросить: остается ли у Вас свободное время? И что Вы считаете самым сложным в профессии учителя?

А.С. Аксенова:

— Если правильно распланировать свой график, то свободное время всегда найдется. Иногда тетради для проверки беру домой, но не потому, что не хватает времени проверить их в школе, а по настроению. А по поводу второго вопроса: считаю, что самое сложное в профессии учителя — научиться не зацикливаться на трудностях и понимать, что они нам даются для того, чтобы их преодолевать. Я только начала работать, но уже сейчас есть много того, что приносит мне несказанную радость.

Беседовала Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.