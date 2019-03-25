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Открытие мотосезона-2019 анонсировано в Бресте на 6 апреля
26.03.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Программа и мероприятия в процессе согласования с городскими властями.
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Программа и мероприятия в процессе согласования с городскими властями. Немного терпения и всю информацию предоставим. Следите за нашими новостями.
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