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Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

26.03.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском лицее строителей прошёл ставший традиционным районный «Правовой брейн – ринг» среди учащейся молодёжи. 20 команд несовершеннолетних учащихся из школ, гимназий, колледжей и лицеев Ленинского района состязались в правовом поле. Вопросы и ситуации подготовили сотрудники милиции, ГО ЧС, областного ГАИ, комиссии по делам несовершеннолетних.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

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В ходе ответов на вопросы учащиеся отстаивали свою точку зрения, правильность ответов. Игра была сложная, но захватывающая, интересная и познавательная.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

В перерыве между турами, приятной неожиданностью стало выступление танцевальной группы «Эдельвейс» из средней школы № 18, баяниста Олексюка Ивана, учащегося музыкального колледжа, и юной вокалистки из Брестского областного лицея им. П.М. Машерова – Марии Дягилевой. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

По итогам набранных баллов места распределись следующим образом.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

За волю к победе награжден торгово-технологический колледж.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

Средняя школа № 32 г.Бреста заняла 3 место, Брестский профессиональный лицей строителей - 2 место.

А хрустальная сова досталась Брестскому филиалу колледжа бизнеса и права. Капитан этой же команды Хведченя Антон был удостоен статуса лучшего.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

Без грамот и благодарностей ни осталась ни одна из команд, а команды, занявшие призовые места, получили сувениры от администрации Ленинского района, РК ОО «БРСМ», ОВД, городского отдела ЧС и Брестского областного ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64665.php

Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры

Желаем провести весенние каникулы с пользой.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестском лицее строителей прошёл ставший традиционным районный «Правовой брейн – ринг» среди учащейся молодёжи. 20 команд несовершеннолетних учащихся из...
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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