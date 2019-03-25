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Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры
26.03.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестском лицее строителей прошёл ставший традиционным районный «Правовой брейн – ринг» среди учащейся молодёжи. 20 команд несовершеннолетних учащихся из школ, гимназий, колледжей и лицеев Ленинского района состязались в правовом поле. Вопросы и ситуации подготовили сотрудники милиции, ГО ЧС, областного
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В ходе ответов на вопросы учащиеся отстаивали свою точку зрения, правильность ответов. Игра была сложная, но захватывающая, интересная и познавательная.
В перерыве между турами, приятной неожиданностью стало выступление танцевальной группы «Эдельвейс» из средней школы № 18, баяниста Олексюка Ивана, учащегося музыкального колледжа, и юной вокалистки из Брестского областного лицея им. П.М. Машерова – Марии Дягилевой.
По итогам набранных баллов места распределись следующим образом.
За волю к победе награжден торгово-технологический колледж.
Средняя школа № 32 г.Бреста заняла 3 место, Брестский профессиональный лицей строителей - 2 место.
А хрустальная сова досталась Брестскому филиалу колледжа бизнеса и права. Капитан этой же команды Хведченя Антон был удостоен статуса лучшего.
Без грамот и благодарностей ни осталась ни одна из команд, а команды, занявшие призовые места, получили сувениры от администрации Ленинского района, РК ОО «БРСМ», ОВД, городского отдела ЧС и Брестского областного
Желаем провести весенние каникулы с пользой.
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В Брестском лицее строителей прошёл ставший традиционным районный «Правовой брейн – ринг» среди учащейся молодёжи. 20 команд несовершеннолетних учащихся из...
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