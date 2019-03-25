В Брестском лицее строителей прошёл ставший традиционным районный «Правовой брейн – ринг» среди учащейся молодёжи. 20 команд несовершеннолетних учащихся из школ, гимназий, колледжей и лицеев Ленинского района состязались в правовом поле. Вопросы и ситуации подготовили сотрудники милиции, ГО ЧС, областного ГАИ , комиссии по делам несовершеннолетних.



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Бреста начались с правовой игры" alt="Полезные каникулы в Ленинском районе г.Бреста начались с правовой игры">



В ходе ответов на вопросы учащиеся отстаивали свою точку зрения, правильность ответов. Игра была сложная, но захватывающая, интересная и познавательная.



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В перерыве между турами, приятной неожиданностью стало выступление танцевальной группы «Эдельвейс» из средней школы № 18, баяниста Олексюка Ивана, учащегося музыкального колледжа, и юной вокалистки из Брестского областного лицея им. П.М. Машерова – Марии Дягилевой.



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По итогам набранных баллов места распределись следующим образом.



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За волю к победе награжден торгово-технологический колледж.



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Средняя школа № 32 г.Бреста заняла 3 место, Брестский профессиональный лицей строителей - 2 место.

А хрустальная сова досталась Брестскому филиалу колледжа бизнеса и права. Капитан этой же команды Хведченя Антон был удостоен статуса лучшего.



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Без грамот и благодарностей ни осталась ни одна из команд, а команды, занявшие призовые места, получили сувениры от администрации Ленинского района, РК ОО «БРСМ», ОВД, городского отдела ЧС и Брестского областного ГАИ .



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Желаем провести весенние каникулы с пользой.