В Бресте завершают строительство пожарной аварийно-спасательной части

Завершается строительство новой пожарной аварийно-спасательной части Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Объект планируется ввести в строй к маю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.



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Это будет уже пятая пожарная аварийно-спасательная часть в городе. Объект включен в план мероприятий, утвержденный распоряжением Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста", и Госинвестпрограмму. Финансирование ведется за счет республиканского бюджета. На эти цели направлено около Br4,3 млн.



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Новое пожарное депо размещается в активно строящемся юго-западном микрорайоне, где проживают более 60 тыс. человек. КУП "Брестжилстрой" выступает генеральным подрядчиком объекта. Готовность составляет 80%, сейчас ведутся отделочные работы.

"В строящейся части будет нести службу 41 спасатель, разместятся шесть единиц техники для тушения пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций. На вооружение поступят автомобиль быстрого реагирования, автолестница и четыре автоцистерны. Также на территории разместится учебно-спортивный комплекс для проведения тренировок спасателей и организации спортивно-массовых мероприятий", - отметил Сергей Машнов.



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Это не единственный объект МЧС , возводимый в Брестской области. Так, в Каменце ведется строительство нового здания районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Финансируются работы за счет бюджета и средств Евросоюза по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Планируется, что в текущем году объект будет введен в эксплуатацию.