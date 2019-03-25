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В Бресте завершают строительство пожарной аварийно-спасательной части

26.03.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Завершается строительство новой пожарной аварийно-спасательной части Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Объект планируется ввести в строй к маю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64663.php

В Бресте завершают строительство пожарной аварийно-спасательной части

Это будет уже пятая пожарная аварийно-спасательная часть в городе. Объект включен в план мероприятий, утвержденный распоряжением Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста", и Госинвестпрограмму. Финансирование ведется за счет республиканского бюджета. На эти цели направлено около Br4,3 млн.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64663.php

В Бресте завершают строительство пожарной аварийно-спасательной части

Новое пожарное депо размещается в активно строящемся юго-западном микрорайоне, где проживают более 60 тыс. человек. КУП "Брестжилстрой" выступает генеральным подрядчиком объекта. Готовность составляет 80%, сейчас ведутся отделочные работы.

"В строящейся части будет нести службу 41 спасатель, разместятся шесть единиц техники для тушения пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций. На вооружение поступят автомобиль быстрого реагирования, автолестница и четыре автоцистерны. Также на территории разместится учебно-спортивный комплекс для проведения тренировок спасателей и организации спортивно-массовых мероприятий", - отметил Сергей Машнов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64663.php

В Бресте завершают строительство пожарной аварийно-спасательной части

Это не единственный объект МЧС, возводимый в Брестской области. Так, в Каменце ведется строительство нового здания районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Финансируются работы за счет бюджета и средств Евросоюза по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Планируется, что в текущем году объект будет введен в эксплуатацию.

 
Теги: Брест
 
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
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