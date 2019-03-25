Больничный по-новому. Место работы теперь не имееет значения?

На работе не приняли «больничный» из-за того, что в нем не указали место работы. Поехал разбираться в поликлинику, а там говорят, что по новым правилам место работы в больничных листах старого образца теперь не указывается. Это правда? В. Сахаров, Минск

Согласно Постановлению Минздрава и Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь №1/1, вступившему в силу 31 января 2019 года, в порядок оформления листов нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности были внесены изменения. Они коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления указанных документов с учетом практики применения, сообщают в пресс-службе Минздрава.

В связи с переходом на электронный вид оформления листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности) были установлены новые формы данных документов и порядок их оформления. Бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), изготовленные до вступления в силу постановления, будут действительны до полного их использования на всей территории Беларуси, однако теперь они оформляются по новым правилам.

Так, согласно Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности утвержденная постановлением №1/1 позиция листка нетрудоспособности (справки) «наименование организации здравоохранения, выдавшей листок нетрудоспособности» заполняется от руки или посредством штампа-клише организации здравоохранения либо с применением компьютерной техники.

Позиция контрольного талона «фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) временно нетрудоспособного» и позиции листка нетрудоспособности «фамилия», «собственное имя», «отчество (если таковое имеется) временно нетрудоспособного» заполняются в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность пациента, без сокращений.

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Строка «место работы» не заполняется. При этом место работы лица, которому выдан листок нетрудоспособности, и его должность вносятся в контрольный талон листка нетрудоспособности и журнал регистрации выданных листков нетрудоспособности. К слову, листки нетрудоспособности, выданные с 31 января 2019 г., в которых указано место работы или указано неточно, принимаются плательщиком без внесения исправлений в эту строку.

В строку «вид нетрудоспособности» прописью вносится один из видов временной нетрудоспособности. В строке «режим» прописью указывается один из видов режима, предписанный пациенту.