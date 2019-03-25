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«Монстры» строек! В Беларуси выпустили гигантские бетономешалки

26.03.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси представили самый большой в стране бетоносмеситель для строительных мегапроектов. Компания «Аксиом-групп» показала новинку на выставке «BUDEXPO-2019», которая проходит в Минске с 26 по 29 марта.


В Минске представили две модели спецмашин — на 10 и 11 кубометров бетонной смеси. Гиганты должны найти применение на крупных стройках. В частности, 11-кубовые бетоносмесители, как ожидается, примут участие в строительстве комплекса «Минск Мир».

Обе спецмашины состоят из одного из лучших шасси МАЗ-6516С9 с колесной формулой 8×4 и навесного оборудования Tigarbo. Внутри трудится 420-сильный двигатель ЯМЗ-653.10 класса Евро-5, выпускаемый по лицензии Renault. Новинки получили современную кабину с шумоизоляцией и множеством опций для комфорта водителя. Предусмотрен и водяной банк с подогревом на 800 литров.


Модели отличаются массой и объемом барабанов. Так, спецмашина АБС-10ДА выдает 10 кубометров готовой смеси и перевозит 24,85 тонны вязкого бетона, а максимальный вес авто составляет 41,8 тонны. Старшая модель АБС-11ДА вмещает 26,2 тонны смеси, а объем барабана рассчитан на рекордные 11 «кубов». Полная масса самой большой бетономешалки достигает 44 тонн.

Бетономешалка ориентирована не только на белорусский рынок: ее будут продавать в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ. Не исключено, что машины появятся и в странах Восточной Европы, в том числе в Литве и Польше.


«Сборка бетоносмесителей на шасси МАЗ ведется с 2007 года, и сейчас настал знаменательный момент: мы создали самую крупную машину из всех, которые когда-либо выпускались в стране. Она должна обеспечить растущий спрос со стороны крупных девелоперов, в том числе таких известных проектов, как „Минск Мир“, — убеждены в „Аксиом-групп“. — Качество машин класса Евро-5 высокое, спрос на них растет с каждым годом, причем не только в Беларуси, но и в России, Украине и других странах. По соотношению цены и качества мы входим в число лидеров, так что „гиганты“ будут востребованы в республике и за ее пределами».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске представили две модели спецмашин - на 10 и 11 кубометров бетонной смеси.
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
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