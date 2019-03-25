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Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Беларусь с официальным визитом 28-29 марта

26.03.2019 14:42 — Разное | Интерфакс  
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Канцлер Австрии Себастьян Курц 28 и 29 марта посетит Минск с официальным визитом, сообщили в пресс-службе посольства Австрии в Беларуси.

"Отдельным пунктом визита станет встреча С.Курца с белорусским лидером Александром Лукашенко", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, отметили там, канцлер проведет переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и членами правительства, встретится с представителями белорусской экономики.

Также, продолжили в посольстве, во время визита глава Австрии примет участие в возложении венка к монументу на пл. Победы в Минске и совместно с президентом Беларуси откроет памятник "Массив имен" австрийским жертвам в бывшем лагере смерти Тростенец.

Всего в состав австрийской делегации войдут около 40 человек: представители еврейских общин, родственники погибших в Тростенце австрийских евреев, а также представители австрийской экономики.

 
Теги: Минск
 
 
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Канцлер Австрии Себастьян Курц 28 и 29 марта посетит Минск с официальным визитом, сообщили в пресс-службе посольства Австрии в Беларуси. "Отдельным пунктом визита...
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
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