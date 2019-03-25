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Лукашенко возмутился условиями содержания коров на ферме в Шкловском районе, сравнив ее с Освенцимом
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился условиями содержания коров и беспорядком на молочно-товарном комплексе "Слижи" в Шкловском районе, сообщила пресс-служба главы государства.
"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское" - ИФ), я вас вообще не понимаю", - сказал А.Лукашенко, посетив несколько помещений.
"Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески", - добавил он.
А.Лукашенко в понедельник и вторник совершает рабочую поездку в Могилевскую область.
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Лукашенко возмутился условиями содержания коров на ферме в Шкловском районе, сравнив ее с Освенцимом
Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился условиями содержания коров и беспорядком на молочно-товарном комплексе "Слижи" в Шкловском районе, сообщила...
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