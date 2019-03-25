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Лукашенко возмутился условиями содержания коров на ферме в Шкловском районе, сравнив ее с Освенцимом

26.03.2019 14:17 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился условиями содержания коров и беспорядком на молочно-товарном комплексе "Слижи" в Шкловском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское" - ИФ), я вас вообще не понимаю", - сказал А.Лукашенко, посетив несколько помещений.

"Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески", - добавил он.

А.Лукашенко в понедельник и вторник совершает рабочую поездку в Могилевскую область.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился условиями содержания коров и беспорядком на молочно-товарном комплексе "Слижи" в Шкловском районе, сообщила...
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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